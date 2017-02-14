Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,31'lik yükselişle başladı. Endeks, 270,22 puanlık artışla 88 bin 848 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi de yüzde 0,16 değer kazandı.
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Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,31'lik yükselişle başladı
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