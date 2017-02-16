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Borsa güne yükselişle başladı

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Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,41'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,41'lik yükselişle başladı. Endeks, 364,10 puanlık artışla 88 bin 246 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi de yüzde 0,43 değer kazandı.

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