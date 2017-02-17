Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0.09'luk hafif yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 77,26 puanlık artışla 88 bin 264 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,3 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı.
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Borsa ilk yarıda yatay
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0.09'luk hafif yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
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