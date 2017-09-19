Boş bir depoda ölü bulundu

Gebze'de boş bir binanın deposunda 22 yaşındaki Cengizhan Özavcı'nın cesedi bulundu.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne boş bina altında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine sevk edilen polis ve 112 sağlık ekipleri, bir kişinin cesedi ile karşılaştı. Yapılan ilk inceleme ardından cesedin Cengizhan Özavcı'ya ait olduğu tespit edildi. Vücudunda dayak veya benzeri iz bulunamayan Özavcı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.