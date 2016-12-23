Boş pazar tezgahları için kura çekimi yapıldı

Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yapılan denetimler sırasında tespit edilen 26 boy pazar yerinin kiralanması için önceki gün kura çekimi gerçekleştirdi.

26 üreticinin katıldığı kura çekiminde pazar yerlerinin yeni sahipleri belirlendi. Konu hakkında açıklama yapan belediye başkanı Ünal Köken, “Esnafımızın kazancının artması, halkımızın da sağlıklı, düzenli ve güvenli ortamlarda alışveriş yapması için çalışıyoruz. Hak sahibinin hakkını korurken, hukuksuz işgalleri de önlüyoruz” dedi.