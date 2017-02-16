Boşanma sonrası her çocuğun verdiği tepki farklı oluyor

Boşanma sonrası bozulan aile birliği ve bütünlüğü çocukların yaşamında fiziksel ve psikolojik olarak önemli sorunlara yol açabiliyor.

Anne ve babasının ilgisine, sevgisine muhtaç olan çocuklar fiziksel ve psikolojik gelişimlerini en güzel şekilde ailesinin içinde tamamladığına dikkat çeken 4 Mevsim Psikoloji ve Danışmanlık Merkezi, uzmanları çocuğun ruhsal ve zihinsel açıdan sağlıklı olmasında kişiliğinin ideal bir aile tarafından kazandırılmasının önemli olduğu ifade etti.

Çocuklarda sevgi ve özgüven gelişimi önemli

Çocuk sahibi ailelerin ister bir arada yaşarken ister herhangi bir nedenle parçalanma sonrası çocuklarının sağlıklı yetişebilmeleri için dikkat etmeleri gereken iki özellik olduğunu belirten uzmanlar, koşulsuz sevgi ve özgüven duygusunu geliştirmenin önemli olduğunu vurguluyor. Boşanmanın, anne ile babanın beraberliklerini başarılı bir şekilde sürdüremeyişlerinden kaynaklandığının anlatılması gerekiyor.

Boşanma kararı sonrası çocukların tepkileri yaş grubuna göre farklı oluyor

Çocukların boşanma sonrası verdiği tepkilerin yaşa göre değişiklik gösterdiğini belirten 4 Mevsim Psikoloji ve Danışmanlık Merkezi, uzmanları boşanma kararı sonrasında çocuklardaki davranış değişimlerinin takip edilmesine dikkat çekti.0-1 yaş gurubunda huzursuzluk, sinirlilik, korkma, ağlama nöbetleri, yeme ve uyku sorunları ön planda oluyor. 1-3 yaş grubunda mutsuzluk, regresif davranışlar, bakım verene yapışma ve ayrılık kaygısı, öfke, ağlama nöbetleri, yeme ve uyku sorunları görülebiliyor. 3-6 yaş grubunda üzüntü, kayıp duygusu, kendini suçlama, regresif davranışlar, bakım verene yapışma ve ayrılık kaygısı, içe kapanma ve ilişki kurmayı reddetme, oyunlarda kızgınlık ve öfkenin dışa vurması, uyku bozuklukları özellikle kâbus görme durumları ortaya çıkabiliyor. 7-12 yaş grubunda öfke, reddedilmiştik duygusu, regresif davranışlar, ebeveynlerden birini koruma ve diğer ebeveyne öfke, söz dinlememe, okul reddi, okuldan kaçma, kurallara uymama ve okul başarısında azalma gibi durumlar görülüyor.