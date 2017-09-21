Böylesi daha iyi oldu

Hakan Yağcıoğlu

Birlikspor, kupada amatör takım Edirnespor’a yenilerek elendi. Kırmızı Beyazlı ekibimiz, gençlerle ligde tutunmaya çalışırken, kupa belasıyla da boğuşmak zorunda kalmadı…

Tabii ki her iki kategoride takımlarımız olsun isteriz…

Ama Birlik’in durumu farklı…

Takımımız için lig önemli…

2.Lig şansı kaçırılmamalı…

Takımlar 2.Lig’e yükselmek için milyonlar harcarken, biz elimizdeki değeri yitirmemeliyiz…

Yönetime, teknik heyete, futbolculara sahip çıkmalıyız…

Zamanında yapılan yatırım yanlışlarıyla yok olmaya itilen kulübe, halk olarak sahip çıkmalıyız…

Aksi taktirde bu değer de elimizden yitip gidecek ve öyle bakakalacağız…

Belki 200 bin lira gitti…

Ama benim için kupadan önce lig gelir…

Bu açıdan bakarak, bardağın dolu tarafını görmeliyiz…

Tabii ki Erhan Yılmaz ve yönetim para için ağaca çıkıyor ancak, işin sonuna bakılmalı…

İTK’dan yararlanın!...

Kentimize pıtrak gibi çoğalan ancak sürekli denetim yapılamayan spor tesisleri içerisinde İzmit Tenis Kulübü’nün fitness salonu ilgi çekiyor…

Kortlarıyla Türkiye’nin bir numarası olan İTK, Başkan Metin Türedi ve Dr. Havva Bilgin Türedi yönetiminde, çok önemli başarılara imza atarken, fitness salonundaki son derece gelişmiş aletler de büyük bir yatırımı sergiliyor…

Spora yatırım tabii ki kardan önce kutsal bir hizmettir…

Her akşam fitness salonuna gelerek çalışma yapan insanlar da son derece mutlu…

Kentin modern köşelerinden biri olan İTK’yı mutlaka ziyaret ediniz derim…

Dikkat spor tesisleri çürüyor…

Tamam…

Kentimizdeki spor tesisleri, gerçekten bir çok kente parmak ısırtacak kadar çok ve gelişmiş durumda…

Her atıl alan spor tesisi olarak kullanılabiliyor…

Ancak, bunun bir de devamı önemli…

Yani siz bu tesisleri yapıyorsunuz, ama bunların bakımı, onarımı, güncellenmesini kim yapacak?..

Bütün tesisler yapılıp kulüplere ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne devrediliyor…

Sonrasında da, bakımsızlıktan çürüme konumuna geliyor…

Çünkü GHSİM’nin de böyle bir projesi yok…

Personeli yetersiz kalıyor…

Kulüpler de tesislere bakım noktasında maddi olarak yetersiz kalınca, şu anda yemyeşil dediğimiz sahalar çürümeye yüz tutuyor…

Kulüplerden de şikayetler geliyor…

Bu projeleri yaparken, sonucunu da düşünmek gerekiyor…

Bundan sonraki spor projelerinde en iyi değerlendirmeyi yapıp, uzun süreli kullanılabilirlik noktasında da projeler üretmeliyiz…

TEOG bitti, yaşasın spor…

TEOF sınavlarının kaldırılmasını çok önemsiyorum…

Hele hele yakında üniversite sınavlarının da kalkacağının konuşulması beni mutlu ediyor…

Yıllardır eğitim sisteminin saçma sapanlığı yüzünden bir türlü spor yapamayan gençler, yarış atı olmak dışında tesislere uğramıyordu…

Şimdi tesislerimiz öğrenci dolacak…

TEOG’dan doğan büyük potansiyeli acilen spora çevirmek için ülke genelinde kampanyalar başlatmalıyız…

Sağlam kafa sağlam vücutta bilinir demiş büyüklerimiz…

Haydi tam sırası…

Güle güle TEOG…

Merhaba spor!..

Haydi bakalım Aydın hoca!..

Eski arkadaşım…

İlkeli ve zaman zaman abartsa da disiplinli hoca…

Aldın Günaydın…

Kağıtspor’da futbol oynadığımız yıllarda beraberdik…

Altyapıda göreve başlamasına çok sevinmiştim…

Şimdi beklediğim gibi A takımın başında…

Geçici de olsa görevini yapacak…

Ben onun kısa sürede takıma bir şeyler katacağına inanıyorum…

Disiplin konusunda, Ümit Metin Yıldız’ın dışında gelişen olayları bastıracağına inanıyorum…

B planı olmayan samimi Kocaelisporlular etrafında oldukça, başarılı olmasında bir engel yok…

Takımın ve Aydın hocanın başarısı için ayrı ayrı dua ediyorum…

Sonuçta birbirini tetikleyecek bu başarılar…

Takımın yekunu ortada…

Kimse de alınamayacağına göre…

Neden Aydın hoca ile devam etmemeyim ki…

Çünkü Engin hocanın, transfer yapamayan bu takımı alacağına inanmıyorum…

Kentin spor profilini çıkarmalıyız…

Kent sporumuzun ne önemli sorunu sponsor sorunu…

Yıllardır bir çok yıldız ve yıldız adayı heba olup gitti…

Paralar boş yatırımlara gömüldü…

Yazık edildi…

Milyonlarca lira profesyonel futbol kulüplerine akıtıldı

Topladığınızda bir kenti ayağa kaldıracak kadar para harcandı…

Keşke bunlar planlı ve programlı olarak, kentin spor profili çıkarıldıktan sonra yapılsaydı…

Dünyanın zirvesine kurulan ferdi sporcularımız ve hatta bazı takım sporcularımız, maalesef elimizin tersiyle ittiğimiz değerler oldu…

Eski Vali Hasan Basri Güzeloğlu bile, Dünya ikincisi olan sualtı rugbi takımını ağırlarken, buna ilgisiz kalınmasına isyan etti…

Spora maddi değil ama manevi anlamda en çok yaklaşan vali olarak tarihe geçtiğini söyleyebilirim…

32 yıllık meslek hayatımda ilk kez bir Kocaeli valisi spor zirvesi yaptı…

Yeni valinin ise bu noktada bir çalışma yapıp yapmadığını bilmiyorum…,

Çok heyecanlanmıştık ama valilik ömrü vefa etmedi eski valinin…

Kentin spor profilinin çıkarılması için valimizin, belediye başkanımızın ortak çalışma yapması lazım…

Yoksa sporcu göçü artarak devam edip gidecek…