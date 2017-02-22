Briççiler Çukurova’daydı

Türkiye Briç Federasyonu faaliyet programında yer alan “Çukurova Açık İkili Briç Şampiyonası” Adana’da yapıldı.

Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya 176 çift katıldı. Şampiyonluğa Nurittin Cengiz-Tuğbars Bozkurt çifti ulaşırken, ikinciliği Mehmet Reşit Duvan-Sebahattin Karakaş, üçüncülüğü ise Berk Başaran- Salim Yılankıran çifti elde etti. Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu ve yönetim kurulu üyeleri de briç oynadılar. Turnuvaya Adana’nın yanı sıra, İzmir, Osmaniye, Kocaeli, İstanbul, Hatay, Ankara, Mersin, Gaziantep, Karaman, Antalya, Malatya, Siirt, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Bursa, Van illerinden toplam 352 sporcu katıldı.