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Briç’te Avrupa Şampiyonu olduk

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Briç’te Avrupa Şampiyonu olduk
Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu, İtalya'nın Montecatini kentinde düzenlenen 8. Avrupa Açık Briç Şampiyonası'ndaki çiftler kategorisinde Nezih Kubaç'la altın madalya almaya hak kazandı.

Avrupa’da iki senede bir gerçekleştirilen Avrupa Açık Briç Şampiyonası’nın sekizincisi İtalya’nın Montecatini kentinde tamamlandı. Şampiyonaya Türkiye takımı damgasını vurdu.Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu, ortağı Nezih Kulaç ile 247 çiftin katıldığı 5 günlük yarışmayı birinci bitirerek Avrupa Şampiyonu oldu. Aynı kategoride İtalyan şampiyon Alfredo Versace ile oynayan Mustafa Cem Tokay üçüncü, milli oyuncular Süleyman Kolata ile İsmail Kandemir de yedinci sıraya isimlerini yazdırdı.Dünya ve Avrupa (WBF-EBL) Briç Federasyonları yetkilileriyle toplantı yaptıklarını belirten Türkiye Briç Federasyon Başkanı Nafiz Zorlu, “Türkiye’de uluslararası bir organizasyon yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2020 Dünya Şampiyonası için olumlu mesajlar aldım. Bu şampiyonluktan sonra bakış açılarının da daha olumlu olacağını düşünüyorum” dedi.

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