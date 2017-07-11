Brisa, Malatya’da nal toplattı

Brisaspor Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 5-7 Temmuz tarihleri arasında Malatya’da gerçekleştirilen ‘Türkiye Şampiyonası 4. Etap Yol Yarışları’na katıldı ve yine eli kolu madalyalarla döndü. Türkiye genelinden 251 sporcunun katıldığı yarışlar 6 kategoride gerçekleştirildi. Brisaspor Bisiklet Takımı yarışlarda Genç Erkekler, Yıldız Erkekler ve Büyük Bayanlar kategorilerinde 6 sporcuyla yarıştı. Brisaspor, yol yarışı, zamana karşı ve kriteryum yarışı şeklinde gerçekleştirilen müsabakalarda, Genç Erkekler takım şampiyonluğu kupası ile 5 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere, toplam 9 madalya kazanma başarısı gösterdi.
İŞTE DERECE YAPAN SPORCULARIMIZ:
L 5 Temmuz- Yol yarışları:
Genç Erkekler Kategorisi birincisi: Eşref Batuhan Pekcan
Büyük Bayanlar Kategorisi birincisi: Ayşe Çakır
L 6 Temmuz- Zamana karşı yarışları:
Genç Erkekler Kategorisi üçüncüsü: Kadir Gök
Büyük Bayanlar Kategorisi birincisi: Ayşe Çakır
Büyük Bayanlar Kategorisi üçüncüsü: Beyza Kahveci
L 7 Temmuz-Kriteryum yarışları:
Genç Erkekler Kategorisi ikincisi: Eşref Batuhan Pekcan
Yıldız Erkekler Kategorisi birincisi: Tahir Buğra Yiğit
Büyük Bayanlar Kategorisi birincisi: Beyza Kahveci
Büyük Bayanlar Kategorisi ikincisi: Ayşe Çakır
Genç Erkekler Genel Takım Klasmanı şampiyonu: Brisaspor