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Brisa, Malatya’da nal toplattı

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Brisa, Malatya’da nal toplattı
Brisaspor Bisiklet Takımı Malatya’da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 4. Etap Yol Yarışları’nda 5 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük kazandı

Brisaspor Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 5-7 Temmuz tarihleri arasında Malatya’da gerçekleştirilen ‘Türkiye Şampiyonası 4. Etap Yol Yarışları’na katıldı ve yine eli kolu madalyalarla döndü. Türkiye genelinden 251 sporcunun katıldığı yarışlar 6 kategoride gerçekleştirildi. Brisaspor Bisiklet Takımı yarışlarda Genç Erkekler, Yıldız Erkekler ve Büyük Bayanlar kategorilerinde 6 sporcuyla yarıştı. Brisaspor, yol yarışı, zamana karşı ve kriteryum yarışı şeklinde gerçekleştirilen müsabakalarda, Genç Erkekler takım şampiyonluğu kupası ile 5 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere, toplam 9 madalya kazanma başarısı gösterdi.

 

İŞTE DERECE YAPAN SPORCULARIMIZ:

L 5 Temmuz- Yol yarışları:

Genç Erkekler Kategorisi birincisi: Eşref Batuhan Pekcan

Büyük Bayanlar Kategorisi birincisi: Ayşe Çakır

 

L 6 Temmuz- Zamana karşı yarışları:

Genç Erkekler Kategorisi üçüncüsü: Kadir Gök

Büyük Bayanlar Kategorisi birincisi: Ayşe Çakır

Büyük Bayanlar Kategorisi üçüncüsü: Beyza Kahveci

 

L 7 Temmuz-Kriteryum yarışları:

Genç Erkekler Kategorisi ikincisi: Eşref Batuhan Pekcan

Yıldız Erkekler Kategorisi birincisi: Tahir Buğra Yiğit

Büyük Bayanlar Kategorisi birincisi: Beyza Kahveci

Büyük Bayanlar Kategorisi ikincisi: Ayşe Çakır

Genç Erkekler Genel Takım Klasmanı şampiyonu: Brisaspor

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