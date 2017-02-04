BTP, referandumda tabanı serbest bıraktı

BTP İl Başkanı Muharrem Can, referandumda kendilerinin ‘hayır cephesinde’ gibi gösterilmek istenmesine tepki gösterdi. Can, “Genel merkezimiz bu konuda parti tabanını serbest bıraktı” dedi

BTP İl Başkanı Muharrem Can, yaptığı yazılı bir açıklama ile yaklaşan referandum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında partisinin ülke meselelerine duyarlı bir yaklaşım içinde olduğunu dile getiren Can, sorunları çözüm önerileri ile birlikte ortaya koyduklarını ve geçen zamanın hep kendilerini haklı çıkardığını dile getirdi.

“FETÖ İLE MÜCADELE EDİYORUZ”

Ortaya koydukları sosyal devlet projelerinin ülkenin kurtuluş reçetesi anlamına geldiğini de ifade eden il başkanı Can, “Güçlü bir devlet, güçlü ordu, sağlam aile, milli kültür ve maneviyat her zaman öncelikli hedefimiz oldu. 20 yıldır FETÖ yapılanmasının Türkiye için ne kadar tehlikeli olduğunu söylüyorduk. Bu örgüt ile yıllardır mücadele halindeyiz. Bizler FETÖ’ye karşı bütün davaları kazanmış bir liderin ve kadronun partisiyiz” dedi.

“MİLLİ DURUŞ SERGİLENDİ”

FETÖ ve diğer terör örgütlerinin oluşturmak istediği kaos ortamına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği ‘Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak’ vurgusunun farkındalık oluşturduğunu belirten Can, “Bu dönemde milli menfaatler gereği, milli bir duruş ve milli bir ruh temin edilmeye çalışılmıştır. Her kesimi kucaklayan bir yaklaşımın sürdürülmesi elzemdir” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZA HAYIR DEDİRTMEYİZ”

Bütün bunların yanı sıra ülkenin milli bir ekonomiye de ihtiyacının olduğunu dile getiren Can, şöyle konuştu: “Ülkenin yeraltı kaynaklarına yönelmesi gerekiyor. Bu konuda Ar-Ge çalışmalarına hız verilmesi çabaları sevindiricidir. Referandum sürecinde parti olarak ‘evet’ ya da ‘hayır’ kararı almış değiliz. Fakat bizi şimdiden ‘Hayır Cephesinde’ şeklinde gösterilmek istenmesine tepkiliyiz. Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş, ‘Ben parti tabanına, Cumhurbaşkanımıza hayır dedirtmem, böyle bir kampanya yürütmem. Onları serbest bırakıyorum’ ifadeleri ortadadır. Referandum konusunda kimsenin iradesine karışmıyoruz” dedi.