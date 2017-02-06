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Bu belgeye sahip olamayan, iş sahibi de olamayacak!

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Bu belgeye sahip olamayan, iş sahibi de olamayacak!
Körfez Ticaret Odası oda üyeleri için sunduğu hizmetlere devam ediyor Körfez Ticaret Odası ile MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi arasında protokol imzalandı.

Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi zorunlu tutulan mesleklerde yapılan düzenleme ile belgesiz çalışmanın mümkün olmadığını  söyleyen Moralı ayrıca ’’üyelerinin ve çalışanlarının herhangi bir idari yaptırıma ve mağduriyete maruz kalmamaları için mesleki yeterlilik belge başvurularını en kısa sürede tamamlamaları tavsiyesinde bulundu.

 

İstihdam ve rekabetçiliğe güç katacak

Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sisteminin katma değerli üretime, istihdama ve rekabetçiliğe güç katacağını belirten Moralı “Sınavlarda başarılı olan kişilerin 2017 yılı sonuna kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı İŞKUR’un İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. İşçi ve işverene herhangi bir maddi yük getirmiyor. Çalışanı Mesleki Yeterlilik Belgesi alan işveren, 12 ay boyunca SGK sigorta işveren payını ödemiyor. Belgesi olan birini işe alırsa 4,5 yıla varan sigorta işveren payını ödemiyor” dedi.

 

2017 Yılı Mesleki Yeterlilik için Avantajlı yıl olacak

2017 yılının mesleki yeterlilik belgesi alacak kişiler için avantaj olduğunu söyleyen Moralı ‘’2017 mesleki yeterlilik belgesini alanların sınav ücretlerinin tamamını devlet karşılayacak 2018 yılında yarısını 2019 yılında ise sınav ücretini hiç karşılamayacak bu anlamda bu belgeyi almak için en avantajlı durumu da bu yılki adaylar yaşayacak’’dedi.

 

KTO Her aşamasında üyesinin yanında olacak

Körfez Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi zorunlu tutulan meslek gruplarına kayıtlı oda üyelerinin sınav başvurularını alarak teorik sınavları oda binasında gerçekleştirecek bu hizmetten yararlanmak isteyen oda üyeleri Körfez Ticaret Odası Web sayfasında bulunan aday başvuru formunu doldurarak Körfez Ticaret Odası’na sınav başvurusunda bulunabilecek.

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