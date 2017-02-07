Bu benzinlik içki mekanı mı oldu?

Başiskele Battı çıktının hemen yanında bulunan BP Akaryakıt İstasyonu yaklaşık 1 yıldır atıl şekilde duruyormuş.

Başiskele Battı çıktının hemen yanında bulunan BP Akaryakıt İstasyonu yaklaşık 1 yıldır atıl şekilde duruyormuş. İçkicilerin mekanı haline gelen eski akaryakıt istasyonu çevre sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Tinercilerin balicilerin toplanma merkezine dönen bu mekan yüzünden etraftakiler oldukça rahatsız. Gece olunca bu benzin istasyonunun önünden bile geçmeye korkan bölge sakinleri yetkilerin biran önce önlem almasını istiyor.