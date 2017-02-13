Mustafa Küpçü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri” töreninde; “Ülkemizin, geçtiğimiz 14 yılda yaşadığı büyük dönüşümün en zayıf halkalarını eğitim ve kültür oluşturuyor. Bu alanlarda eksiğimizi gidermeliyiz” diyor ve ekliyor; “Bu bir özeleştiridir!”

Ne güzel…

Hani bir söz vardır; “Kişi kusurunu bilmek kadar arif olamaz!”

Aklıma, “Anayasa’nın 27 maddesinde” yapılan değişikliklerle ilgili olarak 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Referandum geliyor. AKP’nin, “Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nu dizayn etmek” ve Askeri Yargı’nın gücünü zayıflatmak amacıyla hazırladığı değişiklikler içinde “12 Eylül 1980 Darbesi’ni yapanların yargılanmasını engelleyen geçici 15. Maddenin kaldırılması da yer alıyordu. AKP, Referandum’u “12 Eylül Darbecilerinden hesap sormak” üzerine kurgulamış ve Erdoğan’ın; “HAYIR DİYEN DARBECİDİR” sözleriyle, değişikliğe karşı çıkacakları peşinen mahkum etmişti!

Referandum sonrası, hayatta kalan ve artık iyice kocamış iki Cunta üyesinin “sözde ifadeleri” alındı! Bütün hesaplaşma bu kadar oldu! Sonra onlar da göçüp gittiler.

Ama, 12 Eylül Faşizminin ürettiği pek çok yasa hükmüne hiç dokunulmamıştı! Örneğin;

İş Yasaları, Sendikalar Yasası, Toplu Sözleşme-Grev Yasası, YÖK, yüzde 10 barajı, stratejik kamu mallarının blok satışları gibi…

Üstelik, AKP iktidarı zamanında “stajyer işçilik, esnek çalışma ve işçi kiralama büroları kurulması” gibi “kölelik yasaları” ile tüy dikilmişti!

Örneğin; 12 Eylül Askeri Darbe düzeninin en büyük günahı, “Özgür bilim yuvaları” olması gereken üniversiteleri, YÖK adlı kurumun güdümüne sokmasıdır.

O tarihten bu yana Üniversitelerimiz, “İdari ve Mali özerkliğini yitirmiş, siyasi iktidarların oyuncağı olmuştur!”

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası ile üniversitelerin içi boşaltılmış, pek çok değerli bilim adamı üniversiteden atılmıştır!

Ne yazık ki, bugün de, AKP iktidarı, OHAL - Olağanüstü Hal Yasası’na sığınarak, çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnameler ile kendisine “muhalif” gördüğü binlerce öğretim üyesini üniversitelerden koparmaktadır!

Üniversiteler siyasal iktidarın güdümünde kalırsa, “özgür bilim” nasıl olacak? Bilim adamı üzerinde siyasal baskı kurulursa, üniversiteler “tek tip kafa” ile işgal edilirse, bu ülke ne eğitimde, ne bilimde ne de teknolojide bir adım öteye gidemez!

21. yüzyılın dünyasında hiçbir ülke çağın dışında kalan “ezberci ve geri” bir bilgi ile “üretemez, gelişemez!”

Bu ülkede “bilimsel araştırmaya” yönelen hemen tüm bilim adamları kaçıyor, yabancı ülkelerde bilim ve teknoloji üretiyor.

Kültür-Sanat adamlarımıza da hoşgörü ile bakıldığı söylenemez. Somut örneği Fazıl Say’dır! Dünyanın saygı duyduğu sanat adamımıza, “siyasal biat” göstermediği, düşüncelerini saklamadığı için yapılan baskılar unutulabilir mi?

Tarihten bir örnekle noktalayalım;

Sokrates, “gençleri düzene karşı kışkırtıyor” gerekçesiyle baldıran zehri ile ölüme mahkum ediliyor. Ama o, hala yaşıyor! Sözleri hala anımsanıyor. Çünkü, O’nu ezmeye çalışan siyasal düzene boyun eğmiyor. İnancı uğruna “bedensel olarak ölüyor ama ÖLÜMSÜZLÜĞÜ yakalıyor! O’nu öldürenleri ise kimse tanımıyor bile!..

Günümüzün Sokrates’lerine selam olsun…