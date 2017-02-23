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Bu cami 3 ayda 3 kez soyuldu!

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Bu cami 3 ayda 3 kez soyuldu!
İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Akşemsettin Camiine gece geç saatlerde girdiği tahmin edilen hırsız ya da hırsızlar camiden aralarında ezan sistemi dahil olmak üzere yaklaşık 7 bin TL değerinde malzeme çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Akşemseddin Camiine gece geç saatlerde yine hırsız girdi. Son 3 ay içinde 3 defa soyulan ve 1 defa hırsızlık teşebbüsünün yaşandığı camiye sabah saatlerinde gelen görevliler, içeriye hırsız girdiğini fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri camide detaylı incelemelerde bulundu. Hırsızların camiye imam odasının camını kırarak içeri girdikleri ve içerideki iki koltuğu birleştirerek dinlendikleri tespit edildi.

 

7 bin TL zarar var

Son 3 ay içinde 3 defa soyulan caminin imamı Muhammet Öztürk, aldıkları bütün güvenlik önlemlerine rağmen camiye yine hırsız girdiğini belirterek, “Hırsızlar 3 bilgisayar kasası, 2 monitör, 1 tane yazıcı, ezan sisteminin amfisi, mevlid amfisi, kesintisiz güç kaynağı ve görüntü kayıt sistemini çalarak kayıplara karışmışlar. Kırılan camlarla birlikte yaklaşık 7 bin TL zararımız var” dedi. Polis ekipleri hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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