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Bu çile ne zaman bitecek?

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Bu çile ne zaman bitecek?
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Darıca, Gebze ve Çayırova’da yaşanan trafik çilesini gündeme getirdi.

Kocaeli Milletvekili Tarhan, Çayırova Köprüsü’nün yol çalışması nedeniyle kapatılmasının tüm trafiğin Osmangazi tren istasyonu üstünde topladığını, bu nedenle de işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde trafiğin tek bir noktada sıkışıp kaldığını söyledi.

 

VATANDAŞLARIMIZ BU ÇİLEYİ NEDEN ÇEKİYOR?

Gebze’nin girişinde E-5 üzerindeki yol çalışmasının da trafik sorununu arttırdığını hatırlatan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan “Gebze’nin girişinde ve Çayırova Köprüsü’nde devam eden yol çalışmaları ne zaman bitecek?  Tüm yol çalışmalarının aynı anda yapılmasının mantıklı bir gerekçesi var mı? Vatandaşlarımız bu çileyi neden çekiyorlar” diye sordu.

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