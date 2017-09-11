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Bu da akıllı çay ocağı!

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Bu da akıllı çay ocağı!
Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde çay ocağı işletmeciliği yapan İrfan Çalışkan, teknolojiye ayak uydurarak çay siparişlerini Skype ve Whatsapp uygulamalarından alıyor

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde çay ocağı işletmeciliği yapan İrfan Çalışkan, teknolojiye ayak uydurarak çay siparişlerini işletmesinde bulunan bilgisayar aracılığı ile sosyal medya araçları olan Skype ve Whatsapp uygulamaları üzerinden almaya başladı. Her geçen gün teknoloji hayatın her alanına girerken, bu durum karşısında vatandaşlar çay ocağını “akıllı çay ocağı” olarak nitelendirdi.

KOLAYLIK SAĞLADI

Verdiği bu sosyal hizmet hakkında konuşan çay ocağı sahibi İrfan Çalışkan, “Teknolojinin hayatımızdaki yeri her geçen gün artarken, bizde teknolojiye karşı kayıtsız kalamadık. Skype ve Whatsapp uygulamaları ile müşterilerimiz siparişlerini çok daha rahat bir şekilde bizlere ulaştırıyor. Hem bize büyük kolaylık hem müşterilerimize büyük bir kolaylık sağlayan bu uygulama herkes tarafından takdirler karşılandığı için “akıllı çay ocağı” projemizi geliştirerek devam ettirmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.  Ahmet HAZER

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