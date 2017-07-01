Bu fırsatı kaçırmayın!

Her yıl çok sayıda öğrenci, lise ve üniversitelerin spor bölümlerine girme hayallerine Büyükşehir ile kavuşuyor

İŞE HAZIRLANAN GENÇLERDEN, HİÇ BİR ÜCRET ALINMIYOR…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları bu sezon da öğrencilerin umudu olmaya devam edecek. Gençler, spor özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), Spor Lisesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Milli Savunma Üniversitesi’ne ücretsiz hazırlanabilecek. Bu önemli fırsattan Gebzeli gençler de yararlanacak.

TAM BİR FIRSAT EŞİTLİĞİ…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, söz konusu Ücretsiz Özel Yetenek Kurslarını iki sene önce faaliyete geçirdi. Bu sayede çok sayıda genci ücretsiz olarak spor özel yetenek kurslarına hazırlayan yetkililer, eğitimdeki fırsat eşitliğine de önemli katkı sundu. Zira bu sınavlara dışarıda herhangi bir kursta hazırlanmak gençleri ekonomik açıdan oldukça zorluyordu. Ücretsiz özel yetenek kursları ise hem gençler hem de aileleri için önemli bir kazanç oldu.

ALANINDA UZMAN EĞİTMENLERLE…

Öğrenciler sınavlara İzmit İsmet Paşa Stadyumu ve 50. Yıl Spor Salonu’nda hazırlanıyor. Dersler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Derslerde sınavlarda adayların karşılaşacağı eğitimler üzerinde duruluyor. Bu çerçevede tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. Söz konusu eğitimler İsmet Paşa Stadyumu’nda veriliyor.

İKİ AŞAMA İKİ HAFTA…

Bu egzersizler yaklaşık iki hafta devam ediyor. Ardından adaylar 50. Yıl Spor Salonu’na alınıyor. Büyükşehir Belediyesi 50. Yıl Spor Salonu’nu sınav parkurlarının birebir orandaki ölçüleri eşliğinde derecelendirdi. Öğrencilere buradaki derslerde diril ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları yaptırılıyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kurslarından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru formuna sporkentikocaeli.com adresinden ulaşabilecek. Buradaki formu indirerek dolduracak olan gençler, söz konusu formu daha sonra Gebze Olimpik Yüzme Havuzu ile İzmit Vinsan Tesisleri içindeki Spor Şube Müdürlüğü’ne gelerek buradaki yetkililere teslim edecek.