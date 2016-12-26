Bu görüntü ceza getirdi!

İzmit’te çevre kirliliğine neden olanlar Zabıtadan kaçamıyor.

Zabıta yetkilileri, eski ev eşyalarını, kağıt karton gibi atıklarla inşaat atıklarını gelişigüzel atıp çevre kirliliği oluşturan kurum ve şahısların yakın takibe alındığına belirterek "Özellikle kapı veya iş yerlerinin önlerine, konteyner yanlarına gelişigüzel olarak bırakılan evsel atık veya inşaat molozları görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Ev veya iş yerlerinde tadilat çalışması yapanlar atıklarını rastgele çevreye atmasınlar. Bunları aldırmak için belediyemizin 318 00 00 veya Zabıtanın 318 00 20 numaralı telefonlarını arayarak, konuyla ilgili taleplerini iletebilirler. Çevre kirliliğinin önüne geçebilmek için Zabıta, Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Müdürlükleri olarak koordineli bir çalışma içindeyiz. Uyarıları dikkate almayan ve çevreyi kasıtlı olarak kirletenlere de taviz vermiyoruz. Bir ay içinde 13 kişi ve kuruma cezai işlemde bulunurken şehrin çeşitli bölgelerinde tespit edilen 69 olumsuzluğa da anında müdahale edilmiştir” dediler.