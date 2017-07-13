Bu görüntülere son vermek için birleştiler!

AKP, CHP, MHP ve Saadet Partisi ilçe başkanları son günlerde artış gösteren “uyuşturucu” konusunda önlem almak için bir araya geldi

KARAMÜRSEL-İlçede faaliyette bulunan siyasi partilerden Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Özalay’ın daveti ile bir araya gelen AKP, CHP, MHP ilçe başkanları uyuşturucu ile mücadelede fikir alış-verişinde bulundu ve önemli kararlar aldı. İlçede son günlerde sayısı artan “uyuşturucu kullanma” olaylarını ele alan ve nedenlerini tartışan ilçe başkanları, bu konuda neler yapılması ve alınacak tedbirler için sivil toplum örgütleri ile görüşme kararı alırken, Karamürsel’de ihtiyaç duyulan sosyal yapıların gerçekleşmesi için ilgililerle görüşmeyi kararlaştırdı.

SOSYAL AKTİVİTELER

Konunun önemini tartışan ilçe başkanları soruna çözüm bulmak için öncelikle Milli Eğitim, Emniyet, Belediye ve Kaymakamlık nezdinde girişimlerde bulunmayı, özellikle genç kuşağı spor, tiyatro gibi sosyal etkinliklere yönlendirerek uyuşturucu tehlikesinden uzaklaştırmayı amaçladıklarını belirttiler. Karamürsel’de “uyuşturucuya” karşı birleşen ve mücadele bayrağı açılan toplantıya AKP ilçe Başkan Recep Demirel, CHP İlçe Başkanı Şinasi Yazar, MHP İlçe Başkanı ildeki toplantıda olduğu için yerine yardımcısı Hüseyin Parlak ve Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Öalaya katıldı. Abdullah KARAGÖZ