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Bu haber kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu olanları mutlu edecek!

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Bu haber kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu olanları mutlu edecek!
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ritim Bozuklukları Kliniği 2012 yılından beri çarpıntı ve ritim bozukluğu olan hastaları tedavi ediyor.

Konu ile alakalı bilgiler veren  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Tolga Aksu “Ritim bozuklukları Acil servis ve Kardiyoloji polikliniklerine en sık başvuru sebeplerinden birisi olup, yoğun işgücü kaybı yanı sıra bazı vakalarda ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir. Hastaların doğru tanısı için gerekli olan, Ekg, Holter, Eğik masa testi ve Elektrofizyolojik çalışma işlemleri,  Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi aritmi merkezimizde uygulanabilmekte olup, hastaların tedavi aşamasında hem radyofrekans ile yakarak yani yüksek frekanslı radyo dalgaları tarafından üretilen ısıyı kullanarak, hem de kriyo kateter  ile dondurarak yani oradaki elektriksel anormal aktiviteleri ortadan kaldırana kadar soğutma yaparak ablasyon işlemleri uygulanabilmektedir.  Bunun yanı sıra dünyanın önde gelen merkezlerinde bulunan 3 boyutlu haritalama sistemi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkezimizde bulunmakta olup, bu alanda tüm hastalarda milimetrik olarak işlem yapmak mümkün olmaktadır. Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterimiz Op. Dr. Şenol Ergüney ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimimiz Doç. Dr. Mustafa Güneş’ e bize bu anlamda büyük destek sağladıkları için kliniğimiz adına teşekkür ediyorum. Ritim bozukluğu olan hastalarımızın kardiyoloji polikliğinimize başvurmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

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