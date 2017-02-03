  • BIST 87.819
  • Altın 145,479
  • Dolar 3,7259
  • Euro 4,0077
  • Kocaeli : 13 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 13 °C

Bu haftaki resimler Kaan Efe ile Doğukan’dan

»
Bu haftaki resimler Kaan Efe ile Doğukan’dan
Kocaelispor’un “Hayal Et Çocuk!” temalı maç biletlerinin bu haftaki resim sahipleri, Kaan Efe Özalp ve Doğukan Yıldırım’dı.

Kocaelispor’un “Hayal Et Çocuk!” temalı maç biletlerinin bu haftaki resim sahipleri, Kaan Efe Özalp ve Doğukan Yıldırım’dı. Kocaelispor Kulübü iki kendisi küçük ancak yürekleri kocaman Kocaelispor taraftarına teşekkür etti ve bundan sonraki maçlarda da minik taraftarların içlerindeki Kocaelispor sevgisini kağıda dökmelerini istedi. Resimler kulübün info@kocaelispor.com.tr e-posta hesabına veya @kocaelisporkulubu1966 facebook resmi sayfasına mesaj olarak gönderilebiliyor.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aklın yolu bir… Helal olsun Kullarspor!03 Şubat 2017 Cuma 13:30
  • Üçtepespor kazanmak zorunda03 Şubat 2017 Cuma 10:01
  • İnatçı Suadiye!03 Şubat 2017 Cuma 10:00
  • Biri can, diğeri et derdinde03 Şubat 2017 Cuma 09:48
  • Gölcükspor görev değişikleri oldu03 Şubat 2017 Cuma 09:44
  • Arapçeşme yenerse şampiyon!03 Şubat 2017 Cuma 09:32
  • Derbent’te müthiş maç!03 Şubat 2017 Cuma 09:30
  • Çakırcaali farkı 5’e çıkardı03 Şubat 2017 Cuma 09:19
  • Birlikspor’da yolculuk vakti03 Şubat 2017 Cuma 09:06
  • Geliyoruz Fethiye!03 Şubat 2017 Cuma 09:04
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim