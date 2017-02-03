Bu haftaki resimler Kaan Efe ile Doğukan’dan

Kocaelispor’un “Hayal Et Çocuk!” temalı maç biletlerinin bu haftaki resim sahipleri, Kaan Efe Özalp ve Doğukan Yıldırım’dı.

Kocaelispor’un “Hayal Et Çocuk!” temalı maç biletlerinin bu haftaki resim sahipleri, Kaan Efe Özalp ve Doğukan Yıldırım’dı. Kocaelispor Kulübü iki kendisi küçük ancak yürekleri kocaman Kocaelispor taraftarına teşekkür etti ve bundan sonraki maçlarda da minik taraftarların içlerindeki Kocaelispor sevgisini kağıda dökmelerini istedi. Resimler kulübün info@kocaelispor.com.tr e-posta hesabına veya @kocaelisporkulubu1966 facebook resmi sayfasına mesaj olarak gönderilebiliyor.