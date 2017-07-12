Bu hareketiyle herkese örnek oldu

Kandıra'da bir kişi bulduğu para dolu cüzdanı zabıtaya teslim etti. Cüzdanını kaybeden Fuat İlhan, zabıtadan cüzdanını teslim alırken, büyük mutluluk yaşadı

Kandıra ilçe merkezinde bir kişi içi para dolu cüzdanı bularak Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Zabıta memurları cüzdanın sahibi Fuat İlhan'a telefonla ulaşarak Zabıta Müdürlüğü'ne davet etti. Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gelen Fuat İlhan kaybettiği içerisinde 2 bin 860 TL bulunan cüzdanını teslim alırken, büyük mutluluk yaşadı. Kandıra'da kafe işleten Fuat İlhan, duyarlılıkları nedeniyle cüzdanını bulan vatandaşa ve zabıtaya teşekkür etti.