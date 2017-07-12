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Bu hareketiyle herkese örnek oldu

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Bu hareketiyle herkese örnek oldu
Kandıra'da bir kişi bulduğu para dolu cüzdanı zabıtaya teslim etti. Cüzdanını kaybeden Fuat İlhan, zabıtadan cüzdanını teslim alırken, büyük mutluluk yaşadı

Kandıra ilçe merkezinde bir kişi içi para dolu cüzdanı bularak Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Zabıta memurları cüzdanın sahibi Fuat İlhan'a telefonla ulaşarak Zabıta Müdürlüğü'ne davet etti. Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gelen Fuat İlhan kaybettiği içerisinde 2 bin 860 TL bulunan cüzdanını teslim alırken, büyük mutluluk yaşadı. Kandıra'da kafe işleten Fuat İlhan, duyarlılıkları nedeniyle cüzdanını bulan vatandaşa ve zabıtaya teşekkür etti.

Kaybettiği para dolu cüzdanına kavuştu

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