Bu iki bakanlık neden var?

Meclis 2 haftalık aradan sonra Serbest Bölgeler Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı görüşmeleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Görüşmeler sırasında CHP grubu adına konuşma yapan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar; Komisyon sıralarında bulunan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlıklarının en başarısız Bakanlıklar olduğunu belirterek, "Türkiye ne kalkınabiliyor ne de ekonomik olarak düze çıkabiliyor, bir karne düzenlense en başarısız iki bakanlık Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığıdır" dedi. 2002 yılından bu yana hem döviz kurlarında hem de büyüme hızlarına bakıldığında hem vatandaşın hem de devletin borcunda zirve olduğuna dikkat çeken Akar, ekonominin çöktüğünü görmek için rakamlara bakmanın yeterli olduğunu söyledi.

15 YILDIR ÜRETİLEN HİÇ BİR ŞEY YOK

Maliye, Ekonomi ve Kankınma Bakanlarının açıklamalarına değinen Akar; "Yatırım patlaması olacak diyorlar ancak üretilen hiçbir şey yok sadece tüketiyoruz, üretim yapmayan bir ülkenin kalkınması mümkün değil" dedi. Akar, yapılan madde değişiklikleri ve imtiyazların üretim için yetersiz olduğunu belirterek, 15 yıldır muhalefet olarak ne üretildi sorusuna AKP iktidarının devlet üretim mi yapar sözleri ile karşılık verdiğini ancak şimdi güneydoğu ve doğu Anadolu da 23 fabrika yapacağız diyerek muhalefetin dediği noktaya gelindiğini söyledi.

HANGİ ÜRETİM TESİSİNİ AKP KURDU?

AKP iktidarının 2002 yılından bu yana sürekli geçmiş hükümetlere ilişkin ‘ Bir Dikili Ağanız yok ‘ sözleri ile yapılan yatırımları hiçe saydığına dikkat çeken Akar şunları söyledi;

"2002'den bu yana "üretim tesisi" diye adlandırdığımız cumhuriyetin değerleri, hani diyorsunuz ya "Bir dikili ağacınız yok, bir çiviniz yok." diye, bir sayayım bakalım, hangisi size ait. Ünye Çimento size mi ait, siz mi yaptınız, sattınız bunu? Trakya Cam, Anadolu Cam, Soda Sanayii, ERDEMİR, İSDEMİR, ÇELBOR, TAKSAN, Oymapınar Barajı -belki de birçoğunu hatırlamıyorsunuz şimdi- Seydişehir Alüminyum, Gemlik Gübre Sanayii, Samsun Gübre Sanayii, İstanbul Gübre Sanayii, Kütahya Gübre Sanayii, Adana Sigara Fabrikası, Tokat Sigara Fabrikası, Bitlis Sigara Fabrikası, İstanbul, Malatya, Samsun Sigara Fabrikaları, Sümerbanka ait tüm taşınmazlar, Şeker Fabrikaları, PETKİM, TÜPRAŞ, akarsu santralleri, termik santraller, elektrik dağıtım şirketleri, bankalar, Etibank'a ait tesisler, SEKA, limanlar, TÜRK TELEKOM, araç muayene istasyonu ve binlerce taşınmazı sattınız. Bu saydıklarımız içerisinde on beş yılda yaptığınız bir eser var mı? Kalkmışsınız, Cibuti'de serbest bölge kuracaksınız. Size bir şey söyleyeyim mi ben? Türkiye'deki 18 serbest bölgenin ihracattaki payı sadece yüzde 10. Benim Gebze bölgem Türkiye ihracatının yüzde 4,5'unu yapıyor, şurada getirdiğiniz imtiyazların hiçbirine sahip değil. O organize sanayi bölgesindeki sanayici, kendi emekleriyle kurduğu sanayici sizin burada sağladığınız imtiyazların bir tanesine sahip değil. KDV almayacaksınız, ÖTV almayacaksınız, acele kamulaştırma yapacaksınız ve birçok imtiyazı sağlayacaksınız. Neymiş? Serbest bölgeyle yatırım yapılacakmış. Bir ülkede yatırım yapılabilmesi için önce o ülkenin güvenli olması lazım, önce mülkiyet hakkının olması lazım. Var mı Türkiye'de bunların hiçbiri? Yok değil mi maalesef? Olmaz Sayın Bakan, olmaz" dedi.