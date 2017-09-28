Bu iş artık kabak tadı vermeye başladı

Bülent Ekinci

Sefa Sirmen tarafından Ener Yapı firması olarak yapımına başlanan, daha sonra Sirmen tarafından ortağına satılan ve toplamda 6 el değiştiren Time Tower Residence ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir yatırımcı bulunmuştu.

1,5 yıl önce bitmiş ve sahiplerine teslim edilmiş olması gereken Time Tower Residence halen bitirilemedi.

Bitirilmemiş olması şöyle dursun bunaya yıllardır bir çivi bile çakılmıyor.

Geçtiğimiz günlerde haber olarak gazetemize yansıyan konu, “Çözüme ulaşıyor” gibiydi. İstanbullu bir yatırımcı bulunmuş, yatırımcı finans kuruluşuyla anlaşmış, şuan Hasan Turan üzerine tescilli olan Ener Yapı bugünlerde İstanbullu bu yatırımcıya devredilecekti.

Önceki gün bir araya gelen taraflar yine anlaşamadı.

Bilin bakalım neden anlaşamamışlar.

Durum biraz karışık ama ben anlatmaya çalışayım…

Yavaş yavaş okuyun…

Şimdi,

27 Ocak 2014’da Sefa Sirmen Ener Yapı kuruldu 29 Ocak 2016’da adres değişikliği yaparak şirketi İstanbul’a taşıdı. 2 Mart 2016’da Sefa Sirmen Ener Yapı’yı Azeri ortağı Vasif Tagiyev’e sattı. Şirket müdürlüğüne 10 yıl sözleşme süresi eklenerek Ziya Akçay getirildi. (Ziya Akçay ismini aklınızda tutun)

Neyse,

19 Aralık 2016’da Ziya Akçay’ın müdürlük görevine son verildi. İddiaya göre Vasif Tagiyev, Ziya Bey ile kavga ettiği için onu göndermiş.

Sonra,

29 Ocak 2017 Vasif Tagiyev, Ener Yapı’nın tamamını Çağrı Alpgönen isimli birine devretti. Şirket müdürü olarak da Alpgönen kendini atadı. Tarih 16 Şubat 2017 olduğunda Çağrı Alpgönen Ener Yapı’nın tamamını daha önce Vasif Tagiyev’in müdür olarak atayıp sonradan görevine son verdiği Ziya Akçan’a devretti. Ziya Akçan yeniden müdür oldu.

4 Mayıs 2017 Ziya Akçan, Ener Yapının tamamını İstanbullu bir müteahhit olan İbrahim Kutay Tekcan’a devretti. Müdür olarak ta Tekcan kendini atadı.

Görünüş itibariyle Ener yapı yani Time Tower Residence ile Ziya Akçan’ın hiçbir bağlantısı kalmadı.

26 Temmuz 2017 İbrahim Kutlay Tekcan, Eren Yapı firmasının tamamını İzmitli Seramiksan’ın bayisi Hasan Ömer Turan’a devretti. Şirket müdürü olarak ta Hasan Ömer Turan kendini atadı.

Sonuç;

Şirketin son sahibi Hasan Ömer Turan, devri İstanbullu yatırımcıya yapmaya ikna oldu. Prensipte anlaşıldı. Önceki gün yapılan toplantıya, Ener Yapı’nın bazen sahibi, bazen müdürü olarak atanan Ziya Akçan’da katıldı ve 15 milyon da kendisine ödenmesini istedi. Aksi taktirde devrin olamayacağını söyledi.

Yatırımcı firmanın sahibi, hem Hasan Ömer Turan’a hem para ödeyecek, hem iki bankadan ipotekleri kaldırmak için yaklaşık 40 milyon para ödeyecek hem de kim olduğu net anlaşılmayan birine 15 milyon daha ödeyecek.

Haliyle bu durumu kabul etmeyen yatırımcı karşılaştığı sürpriz yüzünden bu yatırımı yapmayı erteledi.

Öte yandan şirketin ilk sahibi olan Sefa Sirmen’de İstanbullu yatırımcının çalışacağı finans kurumuna giderek, bu proje için kendisine destek istiyormuş.

Peki, Ener Yapı’nın sahibi olan Hasan Ömer Turan bu durum karşısında ne tepki gösterdi bilmek ister misiniz?

Aynen şu, “Ben karışmam ben emanetçiyim”

Yahu kim kime, kimin malını emanet etmiş, bu şirket kimin belli değil. Ben böyle bir bilmeceyle ilk defa karşılaştım.

Direkler çakıldıkça kaldırımlar patlıyor

Şahabettin Bilgisu Caddesindeki eski valilik binası yıkılarak yerine otopark ve kent meydanı yapılıyor. Beton direklerin zemine çakılma işlemi başladı. Ancak dikilen her direk toprağı sıkıştırıyor, kaldırımlar ve asfaltlar patlıyor. Çevredeki binalar ise zangır zangır sallanıyor.

Şu sıralar eski valilik binasına yakın olan bölgede oturan insanlar, bu bölgedeki cafeler ve müşterileri ve yine bu bölgedeki esnaf ve bu yolu kullanan herkes biraz asabi.

Nedenini tahmin ediyorsunuzdur.

Zemine çakılan direklerin sesi yüzünden…

Bu ses öylesine yüksek ki, direk çakma işlemi sırasında evin içerisinde iken bile yanınızda konuşan kişinin sesini bile duyamıyorsunuz.

Bu bölge tamamlandığından kentin en güzel alanlarından biri olacak. Altı otopark, üst kısmı kent meydanı ve park… Bu park içerisinde çay bahçeleri falan…

Yapılan her güzel şeyin arkasındayız, yeri gelir gürültüye de dayanırız ancak bu işlemler yapılırken meydana gelen sallantılara bu eski binalar dayana bilir mi bilmiyorum.

Adeta deprem etkisi yapan kazık çakma işlemi sırasında binalar zarar görüyor. Yollar kaldırımlar patlıyor.

Bu durumun binalar üzerinde kalıcı bir zarar bırakmasından korkuyorum.

Deprem kuşağında olan ve asrın depremini yaşamış bir il olarak bu durum bizleri daha da endişeli olmaya itiyor.

Kaldırımlardaki patlaklardan anladığımız kadarıyla, her direk toprağı yaklaşık 2-3 santim itiyor.

Kaş yapalım derken göz çıkarmaktan korkuyorum.

Umarım benimki yersiz bir endişedir.

Gebzeli taksiciler zam istiyor

Gebzeli taksi şoförleri 2011 yılından beri adam akıllı bir zam alamadıklarını söylüyor. Taksi şoförleri en son zammı 2 sene önce 25 kuruş olarak aldıklarını ifade ederek son 8 yılda toplam yüzde 15 oranında zam aldıklarını belirtiyorlar.

Minibüsten daha ucuz taşıyoruz diyen taksi şoförleri şu örneği anlattı, “ Pazara giden 4 bayan minibüsle 12 TL’ye gidecekleri yere taksiyle 10 TL’ye gidiyorlar. Üstelik kapılarının önüne kadar da götürüyoruz”

UKOME’den konuyla ilgili destek isteyen şoförler en azından açılış ücretinin 5 TL’ye yükseltilmesini istiyor. 8 yıl önce 125 TL’ye lastik aldıklarını söyleyen esnaf şimdi 400 TL’ye lastik alabildiklerini hatırlatarak giderin artığından gelirin azaldığınızdan şikayetçi.

HYUNDAİ’den yüzde 10 zam

Hyundai önceki gün mesai bitiş saatine doğru çalışanlarına iki güzel müjde vermiş. 20. yıl onuruna yapılan zammın yüzde 10 olduğunu açıklanmış. Yüzde 5 ila 5,5 arasında zam bekleyen işçiler, yüzde 10’luk zammı duyunca bir hayli mutlu olmuş.

Hyundai işçilerine ikinci müjde de yine aynı gün geldi. Fabrika bu ay çalışanlarına 700 TL’lik gıda alışveriş çeki vereceğini duyurmuş.

Ne diyeyim, her işveren böyle olsa ülkede sendikaya ihtiyaç kalmaz.