Bu kaç oldu Gökhan Duman!.

Liseler Arası Genç Erkek Futsal yarı final maçında Gebze Anibal Anadolu Lisesi ile İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Bu maç öncesinde ilginç bir o kadar da sinir bozucu anlar yaşandı. Gebze Anibal Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Duman, bir önceki maçta kırmızı kart gören oyuncusunu esami listesine yazdı.

ZOR DA OLSA ANLADI

Bunun farkına varan tertip kurulu Duman’ı uyardı ve kırmızı kart gören öğrencinin cezalı olduğunu ifade etti. Ancak Duman nedense ikna olmadı ve bile bile yanlış yapmaya devam etmeye çalıştı. İyi niyetli bir şekilde uyarılara devam eden tertip kurulu üyeleri zor da olsa Gökhan Duman’a yanlışını kabul ettirdi.

KENDİSİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ

Boşu boşuna zaman kaybına ve ortamın gerilmesine neden olan Gökhan Duman, kısa bir süre önce Gebze Anibal – Muammer Dereli arasındaki Liseler Arası B Genç Kızlar Voleybol Çeyrek Final maçında da bir eğitimciye hoş gelmeyecek davranışları ile rahatsızlık vermişti. Sürekli gerginlik yaşayan, gerek sporcular, gerek hakemler ve gerekse de görevliler ile münakaşa halinde olan Duman’ın ne zaman kendine çeki düzen vereceği merak ediliyor.