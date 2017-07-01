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Bu kafenin çalışanları Down Sendromlu

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Bu kafenin çalışanları Down Sendromlu
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Down Sendromluların hizmet verdiği ‘Down Cafe’ açıldı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Down Sendromlu vatandaşların çalışabilecekleri ve birlikte vakit geçirebilecekleri Down Cafe açıldı. Gölcük Down Sendromlular Derneğinin çalışmaları kapsamında açılan Down Cafe, down sendromlu vatandaşların birlikte vakit geçirebilmeleri, çalışabilmeleri ve farkındalık yaratılabilmesi amacıyla Gölcük Merkez Mahallesi 66. Sokak üzerinde hizmete açıldı.Gölcük Down Sendromlular Derneği’nin öncülük ettiği projenin açılış törenine Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Down Sendromlular Derneği yönetimi ve üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Gölcük Down Kafenin açılış töreninde konuşan Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz, “27 Mart 2017 tarihinden bu yana +1Fark Gölcük Down Sendromlular Derneği olarak hizmete başlamış bulunuyoruz. Derneğimizin ilk amacı Gölcük’te bir Down Kafe açabilmekti. 3 Aydır ciddi bir çalışmanın sonucunda cafe’mizi bugün açıyoruz. Öğrencilerimiz dönüşümlü olarak kafede çalışacaklar. Saat dilimlerini ailelerimiz belirleyecek. Çocuklarımızı sosyal hayata hazırlamak için böyle bir çalışma yaptık. Bundan sonrasında derneğimiz farklı projelerle hizmet etmeye devam edecek” dedi.Down sendromlu öğrenciler, Gölcük Down Kafede maaşlı olarak çalışabilecekler, 3’er öğrencinin dönüşümlü olarak çalışacağı Down Kafede, down sendromlu öğrencilerin sosyalleşebilmeleri, birlikte vakit geçirebilecekleri bir ortam bulabilmeleri amaçlanıyor.

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