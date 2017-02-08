Bu kaleciler çok fena

Kocaeli Birlikspor alt yapıdan yetenekli futbolcuları A takıma kadrosuna yavaş yavaş adapte ediyor.

Bu oyuncular A takımla çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ediyor. A Takım ile antrenmana çıkan yetenekli file bekçileri 2000 doğumlu Muhammet Demir ile 1999 doğumlu Batuhan Kürkan da merdivenleri emin adımlarla tırmanıyor.

U-21 ÇOK ÖNEMLİ

Böylesi futbolcuların kaybolmaması için Birlikspor’un TFF 1. Ligi’ne yükselmesi çok önemli. Eğer sezon sonunda Birlikspor üst lige çıkarsa, alt yapıda yaşı geçen futbolcular U21 Akademi Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak ve Kırmızı Beyazlılar özsermayden daha rasyonel faydalanabilecek. Ali KÖKSAL