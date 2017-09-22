  • BIST 104.204
  • Altın 145,524
  • Dolar 3,4880
  • Euro 4,1830
  • Kocaeli : 18 °C
  • İstanbul : 17 °C
  • Sakarya : 20 °C

Bu kez affetmeyecekler!

»
Bu kez affetmeyecekler!
İlimtepe Futbol Kulübü’nün iki yetenekli genci Nihat Sonsöz ve Umut Cebe, Değirmenderespor karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini belirttiler.

İki değerlendirmelerinde “Kartepe maçında hakem oyuna 6 dakika ekledi ve 8. dakikada golü yedik ve 2 puandan olduk. İlk maçımızda zaman zaman hatalarımız oldu. Bu kez aynı hataları yapmayacağız. Sahamızda Değirmendere’yi mağlup etmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerine yer verdiler. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Senin ile Kıvanç duyuyoruz Sümeyra!22 Eylül 2017 Cuma 10:57
  • RDF Karamürsel maçlara başlıyor22 Eylül 2017 Cuma 10:55
  • Ustaların yarınki rakibi Galatasaray Lisesi22 Eylül 2017 Cuma 10:54
  • Tolunay Bekçi, Çengelköy’de çok mutlu22 Eylül 2017 Cuma 10:53
  • Öğütveren: İşi şansa bırakmayacağız22 Eylül 2017 Cuma 10:52
  • Bu kez affetmeyecekler!22 Eylül 2017 Cuma 10:51
  • Bu maçlar çok SÜPER!22 Eylül 2017 Cuma 10:49
  • Eskrim ailesi kampta buluştu21 Eylül 2017 Perşembe 14:50
  • Cem Sinan Vergül: Yaşamadan öğrenemiyorsun21 Eylül 2017 Perşembe 13:25
  • Erhan Yılmaz: Kupayı mı alacaktık!..21 Eylül 2017 Perşembe 13:24
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim