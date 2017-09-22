Bu kez affetmeyecekler!

İlimtepe Futbol Kulübü’nün iki yetenekli genci Nihat Sonsöz ve Umut Cebe, Değirmenderespor karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini belirttiler.

İki değerlendirmelerinde “Kartepe maçında hakem oyuna 6 dakika ekledi ve 8. dakikada golü yedik ve 2 puandan olduk. İlk maçımızda zaman zaman hatalarımız oldu. Bu kez aynı hataları yapmayacağız. Sahamızda Değirmendere’yi mağlup etmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerine yer verdiler.