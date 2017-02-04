Bu kez fişi içeride çekmeliyiz!

Kocaelispor’un bu sezon iç saha kayıpları can sıkıyor.

Futbol kalitesi ve mücadelesi rakiplerinden üstün olsa da sahasında ummadığı eksiler yaşayan Yeşil Siyahlılar İzmit’teki 10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik 1 de yenilgi aldı. Erzin karşısında mutlak kazanmak isteyen temsilcimiz son iç saha maçında Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

KOCAELİSPOR’UN İÇ SAHA MAÇLARI:

Tekirdağspor: 0-0

Cizrespor: 3-0

Van BŞB: 0-0

Kütahyaspor:3-0

Bayburt GÖİ: 0-0

Altay: 5-3

Kızılcabölük: 0-1

Sancaktepe: 1-1

24 Erzincan: 1-0

Ankara Demir: 2-2

TOPLAM: 10 maç, 4 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi