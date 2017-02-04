Bu kez fişi içeride çekmeliyiz!

Futbol kalitesi ve mücadelesi rakiplerinden üstün olsa da sahasında ummadığı eksiler yaşayan Yeşil Siyahlılar İzmit’teki 10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik 1 de yenilgi aldı. Erzin karşısında mutlak kazanmak isteyen temsilcimiz son iç saha maçında Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalmıştı.
KOCAELİSPOR’UN İÇ SAHA MAÇLARI:
Tekirdağspor: 0-0
Cizrespor: 3-0
Van BŞB: 0-0
Kütahyaspor:3-0
Bayburt GÖİ: 0-0
Altay: 5-3
Kızılcabölük: 0-1
Sancaktepe: 1-1
24 Erzincan: 1-0
Ankara Demir: 2-2
TOPLAM: 10 maç, 4 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi