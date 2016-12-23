Bu kez sizden Türkiye derecesi bekliyoruz!

Liseler Arası Gençler Erkekler Basketbol İl Birinciliği’ndedereceye girenlere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Lise basketbolda ilimizde adeta ambargo koyan ve 14. kez kürsünün zirvesinde yer alan Atafen’den en azından Türkiye yarı finalleri bekliyoruz. Öte yandan statüye göre Kocaeli Anadolu Lisesi de Kocaeli’yiTürkiye şampiyonasında temsil edecek. Bakalım hangi takım şampiyonada daha ileriye gidecek?

ÇİNTİMAR DA İZLEDİ

Atatürk Spor Salonu’nda organize edilen bir birinden nefis iki maçın ardından düzenlenen ödül törenine Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, İzmit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Turgay Bulut, Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Müffettiş İskender Çankaya, Okul Sporları Lig heyeti, beden eğitim öğretmenleri, sporcu velileri ve davetliler izledi. Ahmet AKAY

Liseler Arası Genç Erkek Basketbol Sıralama

1.Özel Atafen Lisesi

2.Kocaeli Anadolu Lisesi

3.Evrensel Matematik Köyü Temel Anadolu Lisesi

4.Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi