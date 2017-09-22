Bu maçlar çok SÜPER!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda bugün bir birinden zor maçlar oynanacak. Denk kuvvetlerin bir araya geldiği grubun 2. haftasını Kartepe Belediyesi bay geçecek.

DİLOVASI, SUADİYE’Yİ KONUK EDİYOR

Süper Amatör Lig B Grubu’nun şampiyonluk adayı takımlarından Dilovası Belediyespor, bugün Kartepe Suadiyespor ile karşılaşacak. İlk maçında Değirmendere deplasmanından 2-1’lik yenilgi ile dönen Dilovası’nda hedef Suadiye karşısında mutlak kazanmak. Suadiye ekibi ise ilk maçında sahasında Kandıra ile 2-2 berabere kaldı. Süper Amatör Lig’in yeni takımı Suadiye’nin zorlu maçtaki hedefi yenilmeden Suadiye’ye dönmek. Dilovası Stadı’ndaki maç saat 17’de başlayacak.

DERE Mİ TEPE Mİ?

Genç, koşan ve iyi futbol oynayan İlimtepe Futbol Kulübü ile Değirmenderespor, Körfez Esentepe Stadı’nda karşılaşacak ve maç saat 15’de başlayacak. İlimtepe ilk maçında deplasmanda Kartepe Belediyespor ile karşılaştı rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Değirmendere ise ilk maçında şampiyonluk adayı takımlardan Dilovası Belediyespor’u 90+5’te Harun kafa golü ile 2-1 mağlup etmesini bildi. İlimtepe’de yeni transfer kaleci Mehmet’in maça 11’de başlayacağı tahmin ediliyor.

KANDIRA, 1937 SEKA’YI AĞIRLIYOR

B Grubu’nda ilk haftanın berabere kalan iki takımı Kandıra Gençlerbirliği ile Kocaeli 1937 Sekaspor karşılaşacak İlk maçında Suadiye deplasmanından 2-2’lik beraberlik ile dönen Kandıra Gençlerbirliği, sahasında yaş ortalaması 18 olan 1937 Sekaspor karşısında sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Son derece dar bütçe ve kısıtlı bir oyuncu kadrosu ile liglerde var olan ancak 2000-2001 doğumlu futbolcuların çok değerli dakikalar aldığı 1937 Seka rakibine kolay geçit vermemek için mücadele edecek. Kandıra Stadı’ndaki mücadele saat 17’de başlayacak.

SIRRIPAŞA, TAVŞAN AVINA ÇIKIYOR

İlk maçında 1937 Seka ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Derince Sırrıpaşaspor ilk maçında Sultan Orhanspor’a sahasındaki 2-0 mağlup olan Tavşancılspor ile karşılaşacak. Tecrübeli futbolculara sahip olan Sırrıpaşa ekibi bu kez ofans hattında hata yapmak istemiyor. İlk maçında tempo sorunu yaşan Sırrıpaşa, 2. maçında mutlak galibiyet hedefliyor. İlk hafta sonunda son sırada yer alan Tavşancılspor hafta arasındaki antrenmanlarda toparlandı. Takımın hedefi Sırrıpaşa’ya sürpriz yapmak. Derince Suni Çim Stadı’ndaki maç saat 17’de başlayacak. Erdem ÖVÜÇ

AMATÖR SÜPER LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1.Sultan Orhan 1 1 0 0 2 0 3

2.Değirmendere 1 1 0 0 2 1 3

3.Kartepe BLD 1 0 1 0 2 2 1

4.İlimtepe FK 1 0 1 0 2 2 1

5.Suadiye 1 0 1 0 2 2 1

6.Kandıra GB. 1 0 1 0 2 2 1

7.1937 Seka 1 0 1 0 0 0 1

8.Sırrıpaşa FK 1 0 1 0 0 0 1

9-Dilovası BLD 1 0 0 1 1 2 0

10-Tavşancılspor 1 0 0 1 0 2 0

11-Başiskele BLD 0 0 0 0 0 0 0

BUGÜNÜN MAÇLARI

İlimtepe FK-Değirmendere

Sultan Orhan-Başiskele BLD

Sırrıpaşa FK-Tavşancılshor

Kandıra - 1937 Seka

Dilovası BLD- Suadiye

Kartepe BLD (BAY)