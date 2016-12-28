Bu nasıl bir gençlik?

Mehmet Özmen

Türkiye, gündemdeki siyasi gelişmelerin de etkisi ile sürüklenip gidiyor. Mesele sadece siyasi değil elbette. Ekonomik olarak da konuyu ele almak, ayrı ayrı tartışmak gerekiyor kanımca.

En sonunda ise insanımızı ele almamız gerekiyor. Hele ki mevcut gençlik yapımızı şöyle en başından itibaren ele almak, detaylıca bir şekilde incelemek ve en acilinden, “Nereye gidiyor bu toplum?” sorusunun yanıtını bulmamız gerekiyor.

Şimdi size bir örnek vereceğim. Ülke insanımızın ne durumda olduğunu, tembelliğe nasıl alıştığını, hayal dünyasında nelere yer verdiğini sizlere açıklamaya çalışacağım.

Resmen geçmişimizi unutmuşuz…

Çalışarak bir yerlere gelmeyi, mücadelenin, emeğin ne demek olduğunu unutmuş bizim toplumumuz…

Gençlik dediğimiz olgunun yerinde oturarak bir şeyler elde etmenin gayreti içinde olduğunu, saçma sapan ve belki de hayallerin içinde savrulup gittiğine geçtiğimiz günlerde bu gazetenin sütunlarında bir kez daha şahit oldu.

Meselemiz şu cumartesiyi pazara bağlayacak gece çekilecek olan Milli Piyango’nun vereceği 60 milyon liralık büyük ikramiye…

Dile kolay, 60 milyon liradan söz ediyoruz. Öyle bir çırpıda yok sayamayacağın bir meblağ. Bana göre yine dörde bölünecek. Adam başına 15 milyon lira düşecek.

Olsun, dörtte biri de büyük para. Yeni yıla çeyrek bilet alan dört kişi, yarıma isabet ederse iki kişi, talih kuşu tam bilete pislerse tek kişi milyoner olarak girecek.

Fakat bu piyangonun büyük ikramiyesi muhabbeti bizim milletimizdeki bir durumu da her sene başında ortaya çıkarıyor. Malum, zaman zaman yapılır bu tür sokak röportajları. Bizim muhabirimiz de sokakta sormuş insanlara, “60 milyon lira size çıkarsa ne yaparsınız?” diye…

Cevaplara baktım, küçük dilimi yuttum…

“Uçak alıp, kullanmayı öğrenir dünya turu yapmak isterdim…”

“Para bana çıksa hemen ülkemi değiştirirdim, Malta’ya yerleşirdim…”

“Parayı direkt faize yatırırdım…”

“Bütün parayla mülk edinir, kira geliri ile hiç çalışmadan yaşardım…”

“Hemen KYK borcumu öderdim…”

“Mafya olmak isterdim…”

“Kendime bir köpek alırdım…”

Şunlara bakın ya, nasıl bir toplum olduk biz.

Bu nasıl bir hazır yiyiciliktir? Tembellik noktasında, gelecek adına bir adım atmama konusunda herhalde tek geçiliriz biz.

Ev, otomobil alan da çok. Annesini hacca göndermek isteyen de var.

Parayı hayır hasenata kullanacağını söyleyen de az değil.

Fakat işin tuhaf tarafı bu parayı vatana millete faydalı bir şekilde değerlendirmek isteyen sadece bir kişi var. O da bir tane müteahhit. Belki iş adamı olmasının da verdiği hazla, “Bu parayı işimi geliştirip daha fazla iş alanı oluşturmak ve yeni istihdam imkanları sunmak için kullanırdım” diyor…

Bu cevabı veren sadece bir kişi.

Düşünebiliyor musunuz, sadece bir kişi…

Hani bazen söylenir ya, “Dindar bir gençlik yetiştirmek istiyoruz” diye. Erdoğan bu konuda yerden göğe kadar haklı. 15 Temmuz’da bu memleket kefeni yırttı, ancak böyle hazır yiyici ve hayal aleminde dolaşan bir yapı ile “Yeni bir Çanakkale’ye hazır mıyız?” diye kendime sormadan edemedim.

Acil olarak milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun için bir şeyler yapmak lazım.

Yoksa 60 milyonu bulur bulmaz mafya olmak isteyen bir genç, o parayı elde edeceği hayali ile gerçek mafyanın tetikçisi de olabilir.