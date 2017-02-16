Bu nasıl bir grup böyle

1. Amatör Lig C Grubu’nda inanılmaz Play-Off çekişmesi devam ediyor.

Önceki gün oynanan maçlarda favoriler rakiplerini mağlup etti. Şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Sedaş Tekspor, Yenidoğan Serdar ile 4-4 berabere kaldı. 2. sıradaki Kullarspor, Asarköy deplasmanından 3-1’lik galibiyet ile döndü.

PAZAR GÜNÜ KIYAMET KOPACAK!

3. Kireçocakları da İzmit Yenimahalle deplasmanında 3-1 kazandı. 4. Karamürsel sahasında Kirazpınar’ı 3-0’lık skorla geçerken, Körfez Esen ise Darıca Kale deplasmanından 9-2’lik galibiyet ile döndü. Önümüzdeki Pazar Kullar bay. Kireçocakları’nın rakibi Karamürselspor. Körfez Esen, İzmit Yenimahalle’yi konuk edecek. Grupta 4’lü averaj olabilir. Hangi iki takım Play-Off’a gidecek? Her şey Pazar günü belli olacak.

1.AMATÖR LİG C GRUBU 21.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1.Derince Sedaş Tekspor 19 13 4 2 54 21 43

2.Kullarspor 20 12 3 5 65 27 39

3.İzmit Kireçocaklarıspor 19 12 2 5 63 29 38

4.Karamürselspor 19 12 2 5 46 15 38

5.Körfez Esenspor 19 11 3 5 39 25 36

6.Gölcük Asarköyspor 19 6 5 8 38 41 23

7.Gebze Kirazpınar 19 6 5 8 44 53 23

8.İzmit Yenimahalle 19 6 3 10 40 40 21

9.Çay Şekerpınar GB 19 5 1 13 17 54 16

10.Darıca Kale Bayramoğlu 19 4 1 14 20 87 13

11.Yenidoğan Serdarspor 19 1 3 15 23 63 6

21.HAFTANIN SKORLARI

Çay Şekerpınar GB (BAY)

Asarköyspor-Kullarspor: 1-3

Karamürselspor-Gebze Kirazpınar: 3-0

İzmit Yenimahalle- Kireçocaklarıspor: 1-3

Darıca Kale – K.Esenspor:: 2-9

Sedaş Tekspor-Yenidoğan Serdar: 4-4

22.HAFTANIN PROGRAMI

Kullarspor (BAY)

Yenidoğan Serdar-Darıca Kale

Çay Şekerpınar GB- Sedaş Tekspor

K. Esen-İzmit Yenimahalle

Kireçocaklarıspor-Karamürselspor

Kirazpınar– Asarköyspor