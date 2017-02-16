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Bu nasıl bir grup böyle

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Bu nasıl bir grup böyle
1. Amatör Lig C Grubu’nda inanılmaz Play-Off çekişmesi devam ediyor.

Önceki gün oynanan maçlarda favoriler rakiplerini mağlup etti. Şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Sedaş Tekspor, Yenidoğan Serdar ile 4-4 berabere kaldı. 2. sıradaki Kullarspor, Asarköy deplasmanından 3-1’lik galibiyet ile döndü.

 

PAZAR GÜNÜ KIYAMET KOPACAK!

3. Kireçocakları da İzmit Yenimahalle deplasmanında 3-1 kazandı. 4. Karamürsel sahasında Kirazpınar’ı 3-0’lık skorla geçerken, Körfez Esen ise Darıca Kale deplasmanından 9-2’lik galibiyet ile döndü. Önümüzdeki Pazar Kullar bay. Kireçocakları’nın rakibi Karamürselspor. Körfez Esen, İzmit Yenimahalle’yi konuk edecek. Grupta 4’lü averaj olabilir. Hangi iki takım Play-Off’a gidecek? Her şey Pazar günü belli olacak.

 

 

1.AMATÖR LİG C GRUBU 21.HAFTA PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR                                    O         G         B         M        A         Y         P

1.Derince Sedaş Tekspor              19        13        4          2          54        21        43

2.Kullarspor                                 20        12        3          5          65        27        39

3.İzmit Kireçocaklarıspor              19        12        2          5          63        29        38

4.Karamürselspor                         19        12        2          5          46        15        38

5.Körfez Esenspor                        19        11        3          5          39        25        36       

6.Gölcük Asarköyspor                  19        6          5          8          38        41        23

7.Gebze Kirazpınar                       19        6          5          8          44        53        23

8.İzmit Yenimahalle                      19        6          3          10        40        40        21

9.Çay Şekerpınar GB                   19        5          1          13        17        54        16

10.Darıca Kale Bayramoğlu          19        4          1          14        20        87        13

11.Yenidoğan Serdarspor              19        1          3          15        23        63        6         

 

21.HAFTANIN SKORLARI

Çay Şekerpınar GB (BAY)

Asarköyspor-Kullarspor: 1-3

Karamürselspor-Gebze Kirazpınar: 3-0

İzmit Yenimahalle- Kireçocaklarıspor: 1-3

Darıca Kale – K.Esenspor:: 2-9

Sedaş Tekspor-Yenidoğan Serdar: 4-4

 

22.HAFTANIN PROGRAMI

Kullarspor (BAY)

Yenidoğan Serdar-Darıca Kale

Çay Şekerpınar GB- Sedaş Tekspor

K. Esen-İzmit Yenimahalle

Kireçocaklarıspor-Karamürselspor

Kirazpınar– Asarköyspor 

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