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Bu nasıl bir maç böyle: 6-5

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Bu nasıl bir maç böyle: 6-5
Süper Amatör Lig A Grubu 3. hafta maçında Arapçeşmespor ile İhsaniyespor karşı karşıya geldi.

İhsaniyespor4 önemli eksikle başladığı maçın İlk 15 dakikasında 2-0 öne geçti. Ancak Arapçeşmespor üst üste 4 gol birden buldu ve devreyi 4-2 önde tamamladı. İhsaniyespor ikinci yarının başında skoru 4-4’e getirmesini bildi.

 

İNANILMAZ BİR MAÇTI

Bireysel hata sonucu kalesinde golü gören İhsaniye 5-4 geriye düşse de 90. dakikada Halil ile beraberliği buldu. 90+4’te ise Arapçeşme’nin skoru belirleyen golü gelince olağan üstü maçı Arapçeşmespor 6-5 kazandı ve sezonun ilk galibiyetini elde etti. İhsaniye temsilcisi ise yediği basit goller ve aldığı yenilginin üzüntüsü ile Gölcük’e döndü.

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Arapçeşme Futbol Takımı

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