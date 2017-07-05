Bu ‘ONUR’ bizim!

Son yıllarda ferdi derecelerde gelen başarılar, takım sporlarını gölgede bıraktı.

Olimpiyat sporcumuz bisikletçimiz Balkan Şampiyonu Onur Balkan, ikinci kez Türkiye Şampiyonu olurken, madalya ve kupa rekoru kırdı

HALTER… KARATE… BİLEK GÜREŞİ… TEKVANDO… MASA TENİSİ… BİSİKLET…

Milyonları yatırıp avucumuzu yaladığımız takım sporlarının aksine, ferdi sporcularımı yüzümüzü ağarttı. Milyonların döndüğü futbol sektöründe, bir başarımız yok, ama ferdi sporcularımız Dünya ve Avrupa’nın zirvesinden inmiyor. Karatede Mehmet ve Tuba Yakan çifti, masa tenisinde Neslihan Kavas, bilek güreşinde ve atletizmde Darıcalı sporcularımız, yüzmede KYK’lı sporcularımız, tekvandoda Şevval Yarar, ilimizi ve ülkemizi dünyanın ve Avrupa’nın zirvesine çıkardı. Bu sporcularımız Doruktakiler Yarışmamızda da gazetemiz tarafından ödüllendirildi.

ONUR’UN HEDEFİ OLİMPİYATLARIN ZİRVESİ…

Şimdi onlara yeni bir sporcumuz eklendi. Brisaspor Bisiklet Takımı, geçilmez armada olup, rekor üstüne rekor kırarak yıllardır Türkiye Şampiyonluklarını kimseye bırakmazken, bu ekibin sporcusu Onur Balkan da son iki yılın Türkiye Şampiyonu olarak öne çıktı. Soyadı gibi Balkan şampiyonluğu da bulunan sporcumuz, yüz akımız oldu. Olimpiyat’larda da yarışan sporcumuz İlimizin genç ve başarılı sporcusu Onur, İlimizi Bisiklet branşında ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlarda başarı ile temsil ediyor.

ONUR BALKAN'IN ŞEREF KÜRSÜSÜ:

2011 K.A.P KONYA YOL YARIŞI YILDIZ ERKEKLER 2.’LİĞİ

2011 K.A.P ÇORUM YOL YARIŞI YILDIZ ERKEKLER 3.’LÜĞÜ

2011 KOCAELİ MTB YARIŞI YILZIZ ERKEKLER 1.’LİĞİ

2012 YILDIZ ERKEKLER TÜRKİYE YOL ŞAMPİYONU

2012 YILDIZ ERKEKLER ZAMANA KARŞI TÜRKİYE ŞAMPİYONU

2012 MTB YILDIZ ERKEKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONU

2012 YILDIZ ERKEKLER BALKAN YOL ŞAMPİYONU

2012 YILDIZ ERKEKLER BALKAN ZAMANA KARŞI ŞAMPİYONU

2012 YILDIZ ERKEKLER BALKAN MTB ŞAMPİYONASI 2.’LİĞİ

2013 GENÇ ERKEKLER DAĞ BİSİKLETİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU

2013 GENÇ ERKEKLER BALKAN YOL ŞAMPİYONASI 2.

2013 GENÇ ERKEKLER TÜRKİYE YOL ŞAMPİYONASI GENEL KLASMAN ŞAMPİYONU

2014 GENÇ ERKEKLER TÜRKİYE YOL ŞAMPİYONU

2014 GENÇ ERKEKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ZAMANA KARŞI 2.

2014 GENÇ ERKEKLER DAĞ BİSİKLETİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2.

2015 ULUSLARARASI KARADENİZ TURU 2,2 ETAP BİRİNCİLİĞİ

2015 ULUSLARARASI ÇANAKKALE TURU 2,2 ETAP BİRİNCİLİĞİ

2015 ULUSLARARASI ANKARA TURU 2,2 ETAP BİRİNCİLİĞİ