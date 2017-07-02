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Bu otobüs hattı Kocaelileri dünyaya ulaştırıyor

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Bu otobüs hattı Kocaelileri dünyaya ulaştırıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park, uçakla yurt içi ve yurt dışına seyahat edecek vatandaşların 250 numaralı otobüs hattı ile Sabiha Gökçen’e ulaşımını sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı’na yolcu taşıma hizmeti veren 250 Numaralı hatta otobüs seferleri devam ediyor. Sabiha Gökçen Hava Limanı’ndan yurt içi ve yurt dışına seyahat edecek Kocaelililer, Otogar’dan başlayıp Gebze’ye kadar devam eden duraklardan 250 numaralı hattaki otobüse binebiliyor.İzmit Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki seferler, günün 24 saati kesintisiz olarak her saat başı yapılıyor. 60 ile 90 dakika arasında süren yolculuk ile vatandaşlar güvenli bir şekilde havalimanına ulaşıyor. Sabiha Gökçen Hava Limanı’na gitmek isteyen yolcular İzmit, Derince, Körfez, Dilovası ve Gebze’deki belirli duraklardan otobüse binebiliyorlar.Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımda Büyükşehir’in araçlarını tercih eden yolcular, hizmetten oldukça memnun olduklarını belirtti. Yurt genelinde işleri olması sebebiyle her hafta havalimanına gittiğini ifade eden Cihan Keskin, "Çok güzel bir hizmet oldu. Daha önceden özel servislerle veya kendi aracımızla hava limanına ulaşımı sağlıyorduk. Fakat Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinin başladığını duyar duymaz ilk günden itibaren kullanmaya karar verdim. Büyükşehir Belediyesi’ne hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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