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Bu Pazar bütün yollar İsmetpaşa’ya çıkar

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Bu Pazar bütün yollar İsmetpaşa’ya çıkar
Kabus yaşayan ve kara bulutlar çöken İsmetpaşa Pazar gecesi aydınlanıyor

Art arda iki maçta iki galibiyet alarak zirveye yaklaşan Kocaelispor, Arsin karşısında 3’te 3 yapmak istiyor. Taraftarlar maç için özel organizasyonlar yapıyor

 

İYİ OYUNLA KAZANIYORUZ…

Sezonu kötü bir başlangıç yapan 3.Lig 3.Grup temsilcimiz efsane Kocaelispor, Pazar günü 2’de 2 yapmış bir takım olarak İsmetpaşa’da çime çıkacak. Yeşil Siyahlı taraftarlar, art arda gelen Şanlıurfa Karaköprü Belediye (2-1) iç saha ve Aydınspor (0-1) deplasman galibiyeti sonrasında hareketlendi. Geçen hafta kısmen boş kalan İsmetpaşa Stadı’nın Pazar günkü Arsinspor maçında dolması bekleniyor.

 

DERBİ, MERBİ BİZİ İLGİLENDİRMEZ…

Geçen hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile aynı saate denk gelen Uzunköprü maçından olumsuz etkilenen Kocaelispor, Pazar günkü Beşiktaş-Trabzon derbisinden etkilenmemeyi ve gerçek taraftarını tribünde görmeyi arzuluyor. Pazar günü saat 19.00’da başlayacak ve İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak maç için taraftar da özel hazırlık yapıyor. Fatih Kavlak ile ilk kez İsmetpaşa’ya çıkacak Yeşil Siyahlılar, artık iyi oynayıp gol de attığı için kazanıyor.

 

TAKIM KAMPA GİRİYOR…

Yeşil Siyahlılar dün son idmanını yaptı ve bugün ter idmanı sonrasında kampa girecek. Kazanan takım bozulmaz misali, pazar günü ve çarşamba günü sahaya çıkacak takımın, aynı on birle Pazar günü Arsin maçında da boy göstermesi bekleniyor. Pazartesi günü iş başı yapan ve hafta içi mesaisi nedeniyle takımıyla tam anlamıyla idmanlarda vakit geçiremeyen Fatih Kavlak, Pazar günkü maçtan sonra gerçek idman programını uygulayabilecek.

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