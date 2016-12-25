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Bu pazarda her şey organik!

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Bu pazarda her şey organik!
41 Burda AVM içinde kurulan Ekolojik Pazar’ın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Sadece yüzde 100 organik ürünlerin satışının yapılabildiği pazarda sertifikası bulunmayan hiçbir ürün vatandaşlara sunulamayacak

İzmit Belediyesi, 41 Burda AVM ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği işbirliği ile kurulan Ekolojik Pazar’ın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılış dolayısıyla gerçekleşen programa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Esas Holding CEO’su Kazım Köseoğlu, Buğday Derneği Başkanı Batur Şehirlioğlu, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İlhan Özel, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Tengerek, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, TEMA Vakfı Kocaeli Temsilcisi Nermin Tol ile çok sayıda vatandaş katıldı.

 

CUMARTESİ GÜNLERİ AÇILACAK

Her cumartesi günü yüzde 100 organik ürünlerin satışının yapılacağı pazarda 80 tezgah bulunuyor. Törende konuşan ve çalışmanın önemine değinen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Görevimizin ilk günlerinden itibaren semt pazarlarımızın daha modern şartlarda hizmet vermesi için çaba gösterdik. Pazarları her ihtiyaca karşılık verecek şekilde tasarlıyoruz” dedi.

 

PAZARDA HERŞEY ORGANİK

Yaklaşık 600 metrekarelik bir alan üzerinde kurulan Ekolojik Pazar’da, yetkili kuruluşlarından sertifika almış üretici ve kuruluşlar tezgah açabiliyor. Pazarda yüzde 100 organik, hormonsuz ve sertifikalı ürünler satışa sunuluyor. Organik olmayan ve ekolojik sertifikası bulunmayan ürünün satışı yapılamıyor. Organik pazarda satışa sunulan ürünlerin tohumdan hasada ve hasattan tüketiciye sunuluşuna kadarki tüm aşamaları kontrol altında tutuluyor.

 

BELGESİZ SATIŞ YAPILAMIYOR

Pazar içerisinde satışa sunulan ürün üzerinde bulunan etikette, ürünün adı ve sertifika statüsü, yetkilendirilmiş kuruluşun adı, logosu, kod numarası, ürüne ait sertifika numarası, çiftçi kodu, hasat yılı, parti veya seri numarası, içindekiler, üretim tarihi, son kullanma tarihi, gramaj, kime ait olduğu, üretim yeri, üretim izni, yönetmeliğe uygun olarak üretildiğine dair ifade ve menşei hakkında bilgi yer alıyor. Bu arada törene katılanlara, içinde organik ürünlerin yer aldığı filelerden hediye edildi.

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