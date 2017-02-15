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Bu rahatsızlık masa başı çalışanların korkulu rüyası

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Bu rahatsızlık masa başı çalışanların korkulu rüyası
İnsanların yüzde 80’inden fazlası hayatlarının bir döneminde bel ve boyun ağrısı şikayeti yaşadığını belirten uzmanlar, uzun süreli aynı pozisyonda ve öne eğilerek çalışmanın en önemli risk faktörleri arasında olduğunu söyledi.

Bel ve boyun ağrılarının her yaşta görülebilen ama genellikle 30 ve 50 yaş arasında yaşandığını belirten uzmanlar, işe gidememenin en sık görülen nedenleri arasında olduğunu söyledi. Ağrının yerleşik hal alması durumunda hareket kısıtlılığının yanında depresyon gibi psikolojik sorunlara sebep olabileceğini ifade eden  Fizik ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özlem Mehmetoğlu, “Bu rahatsızlık aile ve iş ilişkileri de dahil olmak üzere tüm yaşantıyı olumsuz etkileyebilir. Oysa omurgayı tanımak, günlük yaşantıda ve iş ortamında doğru kullanmak bel ve boyun ağrılarından korunmanın en etkili yoludur. Bel ve boyun ağrıları için risk faktörleri arasında ağır fiziksel aktivite gerektiren işlerde çalışmak, uzun süreli aynı pozisyonda çalışmak, öne eğilerek çalışmak, kalçalar sabitken beli ve gövdeyi döndürmek, ağır kaldırmak ve taşımak, ayaklar sabitken dönmek, tekrarlayıcı titreşime maruziyet, kondisyon zayıflığı, boyun, sırt ve bel kaslarının zayıf olması, şişmanlık, sigara kullanımı sayılabilir. İş memnuniyetsizliği, yetersiz psikolojik destek, monoton iş, aile ve iş hayatındaki sorunlar da etkilidir” dedi.

 

 

FAZLA KİLOLARIN VERİLMESİ

Tedavide amaç ağrıyı azaltmak, kas spazmını çözmek, kas gücü, dayanıklılık ve kondisyonu arttırmak, ağrının tekrarını önlemek olduğunu belirten Mehmetoğlu, “İstirahat, medikal tedavi, fizik tedavi ajanları, lokal enjeksiyonlar, uygun hastalarda ağrılı atak döneminde korse kullanımı ve egzersizler konservatif tedavi yöntemleridir. Cerrahi tedavi hastaların yüzde 2 veya 5’inde uygulanır. Bel ve boyun ağrılarından korunmak için hasta eğitimi, fazla kiloların verilmesi, sigara kullanımının bırakılması, düzenli egzersiz, duruş bozukluklarının düzeltilmesi, uygun yastık kullanımı ve yüzüstü yatmaktan kaçınılması, telefonun boyun ve kulak arasına sıkıştırılarak kullanılmamasına dikkat edilmesi gerekir” diye konuştu.

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