Bu sergi büyük ilgi görüyor

Osmanlı Devleti’nin önde gelen el sanatlarından filografi sanatçısı Semih Erdi, geçtiğimiz ay İzmit Sanat Sokağında açtığı serginin ardından ikinci sergisini Gölcük Sanat Galerisinde beğeniye çıkardı

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25 yıllık bobinaj ustası Semih Erdi, geçtiğimiz yıl filografi sanatına merak salarak bu ince sanatı öğrenmeye başladı. Bir yılın sonunda büyük bir aşama kaydeden Semih Erdi, ilk sergisini 7-8-9 Ağustos tarihleri arasında İzmit Sanat Sokağında açmıştı. Erdi ikinci sergisini ise Gölcük Sanat Galerisinde açtı. Açılışına Gölcük Belediye Başkan yardımcısı Levent Değirmenci’nin de katıldığı filografi sergisi 13 Eylül tarihine kadar açık kalacak.

ÜÇÜNCÜ SERGİ GELİYOR

Serginin açılış kurdelesi kesilemeden önce kısa bir konuşma gerçekleştiren Semih Erdi, “Filografi sanatının malzemeleri, aynı zamanda benim 25 yıllık mesleğimin de malzemeleridir. Çivi ile teller kullanılarak bu sanat, bir tanıdığımın benzetmesi ile zanaattan sanata uzanan bir yol gibi. Burada beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ediyor” açıklamasında bulundu. Semih Erdi’nin filografi sergisinde 45 eser beğeniye sunuluyor. Aynı zamanda sergide satış da yapılıyor. Yine Erdi’nin üçüncü sergisi ise 14-17 Eylül tarihleri arasında Değirmendere Sergi Salonunda gerçekleştirilecek. Selin BECER