Bu televizyon kanalının TÜRKSAT’ta ne işi vardı?

M.Tanzer Ünal

Barzani, kaşınıyor…

Barzani, hain…

Barzani, kadir kıymet bilmez…

Barzani, dersini almalı…

Bunların hepsi tamam!

Yapılanlar ve yapılması düşünülenler az bile.

Ama kardeşim…

Barzani’nin ayağını yerden kesmesinde…

Barzani’nin havalanmasında…

Barzani’nin “adam yerine konmasında”…

Barzani’nin kendini “kral” ilan etmesinde…

Bizim, komşusu olan Türkiye’nin, hiç mi kabahati yok?

Yığınla…

Bunları dünkü yazımda bir bir yazdım.

Önceki gün akşama doğru, yazımı bitirdikten sonra, bir gelişme daha oldu.

Kısa adı RTÜK olan Radyo Televizyon Üst Kurulu, olağanüstü toplanmıştı, önemli bir karar alacaktı, aldı ve açıkladı.

Bu karar ne idi, biliyor musunuz?

“Rûdaw” adlı televizyon kanalının, TÜRKSAT uydusundan çıkarılması…

Bu televizyon kanalı kimin?

Barzani ailesinin…

Kuzey Irak’tan yayın yapıyor…

TÜRKSAT, kimin?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin…

Türkiye, kendi uydusundan Barzani’nin televizyonuna yayın hakkı veriyor.

Diyeceksiniz ki, “Ticaret ticarettir, parasını verir başka uydu kullanacağına senin uydunu kullanır…”

Durum öyle değil işte!

Barzani, “RÛDAW” adlı televizyon kanalından…

*Devamlı bölücülük yapıyordu.

*Hava raporu ve diğer programlarında, “Kürdistan Haritası” diye Türkiye’nin 23 ilini de içine alan uydurma bir harita gösteriyordu.

*Yayınlarıyla ülkemizin “milli birliğine” zarar veriyordu.

Şimdiye kadar neden göz yumuldu?

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Rûdaw TV, daha önce Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine yönelik uydulardan yayın yapıyormuş.

Kasım 2013’te “TÜRKSAT 3A ve 2A” uydusundan yayına başlamış.

Başlamış da, Türk uydusuna kabul edilirken neden RÛDAW’a bazı ön şartlar koşulmamış?

*Bölücü yayınlar yapmayacaksın…

*Harita kullanırken bizim şehirlerimizi “Kürdistan” içinde göstermeyeceksin…

Denmemiş?

Dendiyse bile, bölücü yayınlara ve 23 ilimizi Kürdistan sınırları içinde gösteren haritayı yayınlamaya devam ettiklerinde neden uyarılmamış?

Uyarıya kulak asmadılarsa, neden daha önce gereği yapılmamış, uydudan çıkarılmamış?

Kasım 2013’ten Eylül 2017’ye, aradan 4 yıl geçmiş…

Dört yıl boyunca Barzani’nin hainliğine neden göz yumulmuş?

Artık hatalarımızdan ders almasını bilelim

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Dün de belirttim, bir kez daha yazıyorum.

Olan oldu, biten bitti.

Ülke olarak hatalar yaptık, yanlış yollarda yürüdük…

Bugün bunları uzun uzadıya tartışmanın anlamı yok.

Geldiğimiz nokta, çok ciddi bir nokta.

Bir “beka sorunu” ile karşı karşıyayız.

Geçmişi tartışalım, salt ders almak için tartışalım, ama fazla uzatmayalım…

Önemli olan, yaptığımız hatalardan ders almasını bilmektir.

Ders aldık mı almadık mı, buna bakalım.

Eğer ders almadıysak, vah halimize!

İşte o zaman hapı yuttuk demektir.

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Almanya hep koalisyonla yönetiliyor, acaba neden?

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Almanya’daki seçimlerden yine “koalisyon” çıktı.

“Yine” diyorum, çünkü Almanya’daki demokrasi, Almanya’daki seçim sistemi, “koalisyon” üzerine dizayn edilmiş.

“Ülkemiz devamlı koalisyonla yönetilsin” denmiş…

Yani seçimlerde en fazla oy alan parti, tek başına hükümet kurmuyor, kuramıyor.

Almanya’da bir partinin tek başına iktidar olabilmesi için diğer partilerin aldığı oyların toplamından daha fazla oy alması gerekiyor.

Bu, anayasa emri!

Böyle olunca da Almanya’yı hep “koalisyon hükümetleri” yönetiyor.

Bundan da kimsenin şikâyeti yok.

Yönetenler de yönetilenler de halinden memnun.

Elbette yönetim sisteminin koalisyona göre dizayn edilmesinin nedeni var.

Bu sayede…

*”Uzlaşma kültürü” yerleşiyor.

*”Birlikte olma, ortak akıl yaratma kültürü” gelişiyor.

*Toplum ayrışmıyor.

*Koalisyon içinde “denetim dengesi” kuruluyor.

*Seçmen, küçük partilere oy verirken “Benim oyum boşa gidiyor” diye düşünmüyor, oy verdiği partinin de yönetimde söz sahibi olduğunu görünce mutlu oluyor.

*Daha çok kesim taşın altına elini koyuyor, sorumluluk alıyor.

*Ülke “tek insan” tarafından değil, kurallar çerçevesinde “ortak akıl” tarafından yönetiliyor.

Almanya yıllardır “koalisyon hükümetleri” tarafından yönetiliyor, siz Almanya’da “siyasi istikrarsızlık” yaşandığını hiç duydunuz mu?

Bugün Almanya, dünyanın siyasi ve ekonomik yönden en güçlü ülkelerinin başında gelir.

Demek ki neymiş?

Koalisyon hükümetleri, “istikrarsızlık” demek değilmiş.

Koalisyon konusuna bir de Almanya’daki uygulamaları yönünden bakalım!

Almanya, yönetim sistemi olarak “koalisyon”u tercih ederken aptal da; biz “tek parti ve tek adam” sistemini ısrarla uygularken çok mu akıllıyız?

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Okuduğun gazeteyi toprağa gömüyorsun, ağaç oluyor

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Japonya’da bir gazete…

Adı, Mainichi Shimbunsha…

Çok okunan gazetelerden biri…

Son günlerde adından çok söz ettiriyor.

Verdiği haberlerle değil, farklı bir yönüyle.

Bu gazete, normal gazete kâğıdına değil, aynı zamanda “tohum” görevi gören kâğıda basılıyor.

Gazeteyi okuduktan sonra toprağa gömdüğünüzde, kendi ana maddesi olan bitkiler, ağaçlar yetişiyor.

Japonya, değişik icatları olan bir ülke…

Bu kez geri dönüştürülmüş, tamamı bitkisel kaynaklı bir kâğıt üretti.

Okunan gazete toprağa gömüldüğünde, gazetenin geri dönüştürülmüş hammaddesi içinde bulunan tohumlar, yeşerip ağaca dönüşüyor.

Gazetenin mürekkebi ise sebze kaynaklı, yeşeren bitkilerin gübresi oluyor.

Bu kâğıdı ilk kullanan da Mainichi Shimnunsha Gazetesi olmuş.

Çok tutulmuş, çok takdir edilmiş…

Bu nedenle de adı “Çevreci gazete”ye çıkmış.

Bu maili gönderen İnanç Kaya isimli okuruma teşekkür ediyorum.

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3 görüş

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*”İhanetin nedeni olmaz, ödenecek bedeli olur.” İsmet SEZGİN

*”Nerede küçük insanların gölgesi büyük görünüyorsa, orada güneş batıyor demektir.” Çin Atasözü

*”Dünyanın en büyük cezaevi, cahil insanın kafasının içidir.” MONTAİGNE