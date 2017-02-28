Bu ülkede facialar ders olmuyor!

Mustafa Küpçü

Üsküdar Faciası’nı anarken…

1 Mart 1958 Cumartesi günüydü. Okul yarım gündü. Eve geldiğimde öğle yemeğimi yiyordum ki, korkunç siren sesleri ile cama fırladım. Caddelerde bir koşuşturma vardı. Nasıl ve kimden öğrendim, anımsamıyorum, çünkü henüz 8 yaşındaydım. “Vapur battı” dediler. Ben de vapur iskelesine doğru koştum. Sahil “ana-baba günüydü.” Cesetleri gördüm, ürktüm, ağladım ve eve döndüm.

Hayatımda yaşadığım ilk sarsıcı kitlesel facia “Üsküdar Faciası” olarak yazıldı yaşam öyküme. İkincisi “1999 Depremi” oldu.

Tarihçiler ve toplumbilim uzmanlarının birleştikleri bir husus şudur; “Tarihi olaylardan ders alınmış olsa, tarih tekerrür etmez!”

Bir toplum, benzer olayları üst üste yaşıyorsa, geri kalmış bir toplumdur!

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Marmara’da ve Karadeniz’de “tarifeli yolcu vapuru seferleri” yapılırken, Demiryolları hızla geliştirilirken, 1950 sonrası, Demokrat Parti iktidarı döneminde karayolu taşımacılığı hızla geliştirilmiş, denizyolu ve demiryolları ihmal edilmiştir! Bunda, “dost ve müttefik” olarak sarıldığımız ABD’nin rolü büyüktür! Çünkü, otomobil, kamyon, otobüs ve yedek parçaları ile lastiklerini Türkiye’ye satmalıdır!

Bu nedenle DP hükümeti, özellikle denizyolu işletmeciliğini kaderine terk etmiştir.

Körfez’de çalışan vapurlar ahşap ve küçük gemilerdir. Ama özellikle Gölcük-İzmit arasında SEKA ve tersane işçileri ile öğrencilerin tek ulaşım seçeneği vapurdur. Bu nedenle, özellikle yaz aylarında vapurlar taşıma kapasitesinin çok üstünde yolcu alır, salkım saçak sefer eylerdi.

Vapurlar bakımsızdı. Örneğin, “Üsküdar Vapuru” açık olan üst güverte kapatılmış, boyu uzatılmıştır. İşçiler ve gazeteler, “Böyle giderse bir facia kaçınılmaz” diye söylüyor ve yazıyorlar ama Denizcilik Bankası ve Hükümet duymuyor!

Sonunda, ani çıkan bir büyük fırtına ile bu facia yaşanıyor. Bu faciada, İzmit Lisesi, Erkek Sanat Lisesi öğrencilerinden de kurbanlar veriyoruz.

Faciadan kurtulanlarla ilk söyleşileri ve televizyon programlarını ben yapmıştım. Şimdi o tanıklar da yoklar!

İzmitli bir genç sinemacı Berk Erözer, birkaç yıl önce “Üsküdar Belgeseli” yapmak istediğinde kendisine “senaryosunu yazarak” katkı vermeye çalışmıştım. Facianın tanıklarıyla en son bu filmin tanıtım gösteriminde buluşmuştuk.

“Üsküdar Faciası’nı anmak” bu kent insanları için bir “vefa borcu” ve “duygusal bir seremoni” oldu.

Bu nedenle, bir köşe yazısında bu olayın özünden uzaklaşarak ülkemin ulaşım çıkmazı üzerine yazmak istemiyorum.

Ama, çok kez yazdığım gibi, yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine sesleniyorum;

“İzmit-İstanbul arasında Deniz otobüsleriyle tarifeli seferleri başlatın.”

Bu ülkenin her yıl karayollarındaki trafik kazalarında ortalama 5-6 bin kurban ve trilyonlarla ifade edilen ulusal serveti yok etmesine engel olalım. Bu, hem insani hem de ulusal bir görev olacaktır.

Üsküdar Faciası’nda yitirdiğimiz insanlarımızı rahmetle anıyorum.