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Bu yardım örnek teşkil etsin

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Bu yardım örnek teşkil etsin
Sakarya Ferizli’den üç hayırsever Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki üç özel odayı yeniledi. Açılış töreninde konuşan Başhekim Prof. Dr. Zafer Cantürk, bu yardımın ilimize de örnek teşkil etmesini diledi

Sakarya’nın Ferizli ilçesinden hayırseverler, yaptıkları destek ve bağışlarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin üç özel odasını yeniledi. Kocaeli Üniversitesi Vakfı’na yapılan bağış aracılığıyla yenilenen üç özel odanın açılışı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Ferizlili hayırseverler Mutlu Zurnacı, Fatma ve Remzi Deniz ile öğretim üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

 

“ÖRNEK TEŞKİL ETSİN”

Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, böylesine önemli bir desteğin kendi ilçe vatandaşları tarafından yapıldığı için mutlu olduğunu ifade etti. Soğuk, belediye olarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin iki odasını yenileyeceklerinin sözünü de verdi. Başhekim Prof. Dr. Zafer Cantürk ise destekleri ve yardımları sebebiyle Ferizlili hayırseverlere ve Ferizli Belediye Başkanı’na teşekkür ederek, “Bu yardımın örnek teşkil etmesini dilerim. Benzer yardım ve desteklerin ilimizdeki vatandaşlarımızdan da bekliyoruz” ifadesinde bulundu. 

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