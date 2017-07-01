  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli : 34 °C
  • İstanbul : 34 °C
  • Sakarya : 34 °C

Bu yarış kaçmaz!

»
Bu yarış kaçmaz!
Dağ Bisikleti Şampiyonası bugün Aytepe’de…

Spor Kenti Kocaeli vurgusuna anlam katacak olan bir organizasyon daha, bugün Diriliş Kampı’nda gerçekleştiriliyor

 

SPOR KENTİ KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle organize edilen Diriliş Kampı Dağ Bisikleti yarışları bugün yapılıyor. Aytepe Diriliş Kampı’nda gerçekleştirilecek olan ödüllü yarışlara lisanslı sporcular katılacak. İzmit merkezden 25 km. uzakta ve Aytepe’nin zirvesinde denizden bin 200 metre yüksekte bulunan Diriliş Kampı’nda gerçekleştirilecek olan yarışlar, Spor Kenti Kocaeli vurgusuna değer katacak.

 

BİR ÇOK KATEGORİDE YARIŞ VAR

Ödüllü Diriliş Kampı Kupası Dağ Bisikleti Yarışları 10 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Büyük Erkek, Büyük Bayan, Genç Erkek, Genç Bayan, Yıldız B, Yıldız A, Yıldız Bayan, Master 30+, Master 40+ ve Master 50+ kategorilerine; kulüp takımları ve ferdi lisanslı sporcular katılabilecek. Yarışmanın sporcu kayıtları dün 13.00-18.00 saatleri arasında Diriliş Kampı’nda yapıldı. Yarışlar 9.00’ da başlayacak. Sporcular orman içinde yer alan Diriliş Kampı 2 ile Diriliş Kampı 1 arasındaki 3.200 metre uzunluğundaki parkurda birincilik için yarışacak. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular için 15.00’te Diriliş Kampı’nda ödül töreni düzenlenecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu fırsatı kaçırmayın!01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
  • Salona 20 bin liralık tadilat!01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
  • Yıldız ve Genç Kızlar Türkiye şampiyonaları başlıyor…01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
  • Göz açtırmıyor!01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
  • Bir İzmitli gitti bir İzmitli geldi01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
  • Kullar’da şölen tadında kongre01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
  • 9.Olgunlar Turnuvası için kayıtlar başladı01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
  • Yarın bütün yollar, Hünkar Çayırı’na çıkar!01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
  • KASKF Bucak ve İbiş’i ziyaret etti01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
  • Bu yarış kaçmaz!01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim