Bu yasak esnafı bitirmeye yönelik!

İzmit’te bulunan kafe ve restoran işletmecileri genişletilen sigara yasağına karşı bir araya geldi. Müşterilerin artık kapı önlerinde bile sigara içemeyeceğini söyleyen Erdoğan Göçer, “Bu yasak esnafı bitirmeye yöneliktir” dedi

Sağlık Bakanlığınca, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında ‘açık alan’ düzenlemesinde yenilik yapılarak restoran, kafe gibi mekanların açılabilir camlı kısımlarının bulunduğu yerlerde de sigara içilmesi yasağı getirildi. Bu karar İzmit’teki kafe ve restoran işletmecileri tarafından tepkiyle karşılandı. İzmit Anıtpark yerleşkesinin olduğu kısımdaki işletmeciler geçtiğimiz gün bir toplantı gerçekleştirdi. Dayanışma halinde çözüm bulmaya çalışan kafe sahipleri bir yandan da günlük cirolarının düştüğünü ve buna bağlı çalışanların ücretini bile ödeyemediklerini belirtti.

“KAFE ÖNLERİNİ BİLE KULLANAMIYORUZ”

İzmitli esnafların düzenlediği toplantının ardından konuşan Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, son çıkacak olan genelgeye karşı esnaf arkadaşlarla görüş alıverişinde bulunduklarını söyledi. Bu toplantıda alınan kararları ve sorunları gerekli yerlere ileteceğiz diyen Göçer, “Sigara yasağının gelmesiyle kafeler çok büyük ekonomik zarara uğruyor. Bizlerin amacı bu zararı minimuma indirmektir. Aslında tam olarak sorunumuz sigara yasağı da değil. Herkes kafelerin önünde sigara içirebiliyordu ama artık kapı önlerini bile kullanamıyoruz” dedi.

“BU YASAK ESNAFI BİTİRİR”

Göçer, “Kapı önünde de belediye, kaldırım işgal edildiği için ceza kesiyor. Sigara yasağına uyalım ama açık alanda en azından kaldırımı kullanmamıza izin verilsin. Çünkü bu yasak esnafı bitirmeye yöneliktir. Bin 400-7 bin TL arasında ceza kesiyorlar, bir de ruhsat iptaline kadar gidebiliyorlar. Kocaeli öğrenci ağırlıklı bir şehir. Öğrencilerin sohbet edip sigara içebileceği alanları kısıtlıyorlar. Bu kadarına artık dayanamıyoruz. Yeni çıkacak yasayla kafenin 5 metre uzağında sigara içilmesi gerekiyor. Bu yasanın kaldırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“SİGARA İÇMEME GÜNÜ YAPACAĞIZ”

Sözlerini sürdüren Erdoğan Göçer, “Kiralar zaten çok yüksek durumda. Cezalar yazılıyor ve kafelerde bir sürü çalışanımız var. İşyerleri kan ağlıyor, işten çıkarmalar başladı. Yasak bize gelene kadar önce lütfen okullarda öğrencilerin cebinden sigaraları alsınlar. Kocaeli genelinde de esnaflar olarak protesto amaçlı bir günlüğüne sigara içirmeme günü yapacağız” ifadelerine yer verdi.

“İSTİHDAMI ETKİLİYOR”

İşletmeci Cem Behram, “Sigara yasağından sonra esnaflar olarak ne gibi önlemler alabiliriz onu konuştuk. Esnaf zaten zor durumda, ciddi bir ekonomik kriz var. Bu da üstüne bir darbe oluyor. Yanlış anlaşılmasın derdimiz ceza sildirmek ya da kanuna karşı gelmek değil, bizim derdimiz bu süreçten sonra çözüm aramaktır. Çünkü bahsi geçen kanun, milyonluk yatırımlar yapılmış iş yeri ve personel istihdamı sağlanan bir sektörü etkiliyor. Ben çalışanlarıma nasıl para vereceğim? Tam kışın para kazanacağız derken böyle engeller çıkıyor. Yetkililerden biraz esnek davranmalarını talep ediyoruz” dedi.

“İŞLERİMİZ KÖTÜYE GİDİYOR”

Esnaflarla düzenledikleri toplantının olumlu geçtiğini söyleyen işletmeci Timuçin Sayıner, “Bütün kafecilerin bir araya gelmesi sektörde dayanışmanın olduğu anlamına geliyor. İnsanlar rahat edecekleri bir ortamda vakit geçirmek istiyor fakat bu sigara yasağı ile insanlar kafelere gelmek istemiyorlar. Sigaradan dolayı işlerimiz daha da kötüye gitmeye başladı. Neredeyse 2 haftadır her gün denetlemeye geliyorlar. Böyle giderse ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye konuştu.

“GÜNLÜK BİN 500 TL KAYBIM VAR”

İşletmeci Gökhan Alemdar ise, “ Kafede sigara içilebilmesi için %51 açık alan olması gerekiyordu ancak onu da arttırarak %75’e çıkartmaya çalışıyorlar. Benim kafemde sigara içiliyor ama çalışanlar ve müşteriler havalar soğuk olduğu için çok üşüyor ve kapatmak zorunda kalıyorum. Günlük ciromda bin 500 TL kaybım var. Sigara yasağı işlerimizi olumsuz etkiliyor. Bu konuda bir an önce esnaflar da düşünülerek bir çözüm bulunmalı” ifadelerini kullandı. Selin BECER