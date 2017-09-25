Bu yaz günde 30 nikah kıyıldı

İzmit Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Birimi, yaz ayları yoğunlukta olmak üzere yıl boyu yoğun mesai harcayarak çiftleri eş ilan etmeye devam ediyor.

Belediye bünyesinde görev yapan 3 nikâh memuru, gerek belediyeye ait nikah salonlarında, gerekse talep edildiği takdirde özel düğün salonlarında ve otellerde vatandaşların nikahları kıyıyor. Evlenme talebenin en yoğun olduğu yaz aylarında özellikle hafta sonlarında günde ortalama 30 nikâh kıyıldığını belirten İzmit Belediyesi Evlendirme Birimi yetkilileri “ İzmit Belediyesi bünyesinde hizmet veren 3 nikâh memurumuzla vatandaşlarımızın en özel anlarına tanıklık edip, nikâh akdini gerçekleştiriyoruz.

EN GÜZEL ŞEKİLDE HATIRLASINLAR İSTİYORUZ

Şirintepe’den başlayarak Akmeşe dâhil ilçe sınırlarımız içeresinde evlenecek tüm çiftlerimize bu hizmetimizi sunuyoruz. Çiftlerimizin hayatlarını birleştirdikleri o özel anları için gerek ön işlemlerde, gerekse nikah anlarında gerekli hassasiyeti göstererek hem süreci kolaylaştırmaya hem de o anı en güzel şekilde hatırlamaları için çaba harcıyoruz. Yunus Emre Kültür Merkezi başta olmak üzere 5 salonda nikah, kına, nişan ve düğün hizmeti vermekteyiz” şeklinde konuştular.

ÇİFTLERDEN TEŞEKKÜR

Gerek nikâh işlemleri sürecinde, gerekse nikâh sırasında gösterilen hassasiyetten son derece memnun kaldıklarını belirten çiftler de, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla nikah sonraları verilen Saat Kulesi maketinin ve Türk Bayrağının kendileri için büyük önem arz ettiğini belirterek teşekkürlerini ilettiler.