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Bucak: İhtiyacımız olan tarafsız cumhurbaşkanıdır

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Bucak: İhtiyacımız olan tarafsız cumhurbaşkanıdır
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gölcük Şube Başkanlığı, derneğin Değirmendere Yüzbaşılar sahilindeki lokalinde verdiği eğitim programı ile üyelerini bilgilendirdi.

Gerçekleşen seminere konuşmacı olarak katılan Fulya Yalezan Yılmaz, ADD üyelerine iletişim teknikleri konusunda önemli bilgiler verdi.

 

VATANIN BÜTÜNLÜĞÜ TEHLİKEDE

Seminerin açılışında konuşan ADD Gölcük Şube Başkanı İsmet Bucak, referandum sürecine değindi ve yapılmak istenen yasa değişikliğinin rejimi ortadan kaldırmayı amaçladığını ifade etti. Bucak, “Getirmek istedikleri düzen, federal devletler için ön görülen, bizi bölüp, demokrasiden uzaklaştıracak, çağdaş olmayan, egemenliği halktan alıp saraya verecek, baskıcı bir tek adam rejimdir” şeklinde konuştu.

 

KOMŞULARIMIZLA SORUNLAR BİTECEK Mİ?

Başkanlığın tüm sorunların çözümünü sağlamayacağını ifade eden Bucak, “ülkemizin ihtiyacı elinde bulundurduğu yetkileri kendi partisinin iktidarı için kullanıp, diğer partileri yıpratmaya çalışan, milleti bölen taraflı bir partili başkan değil, cumhuriyet değerlerini benimsemiş, anayasaya uyan, tarafsız, devlet kurumlarının uyumlu çalışmasını sağlayan, milli birliğimizi temsil eden bir Cumhurbaşkanıdır. Halkımız 16 Nisan'da ‘hayır’ diyerek ülkemizin karanlık bir geleceğe yol almasını engelleyecektir” dedi.

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