Buca’ya akın akın

Hakan Yağcıoğlu

Birlikspor’un bu hafta Buca ile son derece kritik bir maçı var. Kulüp, basını da Ege’ye götürüyor ve bu anlamda da bir çıkarma olacak ve tabii taraftarlar da Osman Sınmaz nezaretinde örgütlendi ve maça gidiyor…

Birlikspor bir acayip takım…

Yüzüyor yüzüyor kuyruğuna getiriyor…

Vazgeçiyor…

Sanki liderlik yükünü taşımak istemiyor…

Ama bu ligin şakası yok ki…

Karagümrük gibi bir takımı her anlamda yenmeniz gerekiyor…

Ki bu takımla olaylı bir maç yaşamışsınız ve canınız yanmış…

En azından bunun için sahada yanıt vermeliydiniz…

Olmadı…

Tabii ki bu maça takılacak haliniz yok…

Fatih Akyel ve talebeleri, şimdi Buca’da, rakibi hiç de hafife almadan gerekeni yapmalıdır…

Aksi halde 12.Lig şansı avucunuzdan uçar gider bakakalırsınız…

Zirveyi kovalamak zordur…

Bir anda bir yenilgiyle, hatta bir beraberlikle .bile zirveyi kaptırırsınız…

Sürekli el değiştiren liderlikte neden Kocaeli Birlik olmuyor…

Bunu iyi düşünmelisiniz…

Strese yeniliyorsanız, bunun için de kendi terapinizi kendiniz yapmalısınız…

Kocaeli Birlikspor’da taraftar da pazar günü yanınızda olacak…

Arap Osman bir otobüs taraftarı maça getiriyor…

Basın da çıkarma yapacak…

Siz de bunun hakkını sahada vermelisiniz…

İti yıllık maceradan sonra bu 3.yılda sizden beklenti büyük…

Çünkü bu beklentiye zokan da siz oldunuz…

Ben bu ligde Birlikspor’un ipi göğüsleyebileceğine inanıyorum…

Her ne kadar fikstür azizliği varsa da, bu işi yapabilecek güçtesiniz…

Erzurum ille de bu işi götürecek diye bir şey yok…

Ama adamlar sahada gerekeni yapıyor…

Sıra sizde…