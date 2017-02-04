Bugün tüm yollar İsmetpaşa’ya çıkar!

Yeşil Siyahlılar, Hataylı rakibini devirip 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşamak istiyor. İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki bugünkü maç saat 13.30’da başlayacak
GALİBİYETTEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ
Kocaelispor, Erzin’e hazır. Hafta arasında çok sıkı çalışan ve tüm hazırlıklarını yapan temsilcimiz sezonun ikinci yarısına Tekirdağ galibiyeti, Ankara Demir ve Cizre beraberlikleri ile başladı. 36 puan ile bir maçı eksik olan Sancaktepe’yi 6 puan geriden takip eden temsilcimiz galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
AMAN DİKKAT!
Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşmada Kayseri Bölgesi C Klasman Hakemi Nuri Karahançer görev alacak. Karahançer sezonun ilk yarısında 0-0 sona eren Kocaelispor - Van Büyükşehir Belediyespor maçını da yönetmişti. Teknik adam Ümit Metin Yıldız “Tüm planlarımızı galibiyet üzerine yaptık. Kesinlikle kazanmamız gerekiyor” dedi. Kocaelispor taraftarının en az 10 bin kişi ile maçı takip edeceği düşünülüyor. Ancak alınacak olası bir ihtar sahamızın kapanacağı anlamına geliyor. Erdem ÖVÜÇ
TAKIMLAR O G B M A Y P
1
Sancaktepe Belediyespor
20
12
6
2
29
9
42
2
Kocaelispor
21
9
9
3
36
22
36
3
Van BBSK
21
9
9
3
22
19
36
4
Altay
21
9
8
4
33
21
35
5
Gölcükspor
21
8
8
5
27
23
32
6
Çorum Belediyespor
21
8
7
6
31
21
31
7
Ankara Demirspor
21
7
9
5
30
26
30
8
Erzin Belediyespor
21
8
6
7
23
27
30
9
Kızılcabölükspor
21
7
8
6
23
22
29
10
Tekirdağspor
21
7
7
7
22
27
28
11
24 Erzincanspor
21
6
9
6
19
18
27
12
Bayburt Grup Özel İdare
21
6
8
7
21
21
26
13
Cizre Spor
21
5
9
7
18
27
24
14
Karacabey Birlikspor
21
6
5
10
36
36
23
15
Kozan Belediyespor
20
4
7
9
21
28
19
16
Beylerbeyi
21
4
7
10
22
30
19
17
Kartalspor
21
5
4
12
20
29
19
18
Manavgatspor
20
3
10
7
14
26
19
19
Kütahyaspor
21
4
6
11
22
37
18
BUGÜNÜN MAÇLARI
Bayburt Grup Özel İdare
Van BBSK
Altay
Ankara Demirspor
Çorum Belediyespor
Tekirdağspor
Karacabey Birlikspor
Manavgatspor
Kartalspor
Cizre Spor
Kızılcabölükspor
Gölcükspor
Kocaelispor
Erzin Belediyespor
Kozan Belediyespor
24 Erzincanspor
Sancaktepe Belediyespor
Beylerbeyi