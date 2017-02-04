  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Kocaeli : 9 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 9 °C

Bugün tüm yollar İsmetpaşa’ya çıkar!

»
Bugün tüm yollar İsmetpaşa’ya çıkar!
3.Lig 1.Grup’ta zirveye oynayan ve 2.Lig hasreti çeken Kocaelispor, sezonun 22. haftasında Erzin Belediyespor’u konuk edecek.

Yeşil Siyahlılar, Hataylı rakibini devirip 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşamak istiyor. İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki bugünkü maç saat 13.30’da başlayacak

 

GALİBİYETTEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ

Kocaelispor, Erzin’e hazır. Hafta arasında çok sıkı çalışan ve tüm hazırlıklarını yapan temsilcimiz sezonun ikinci yarısına Tekirdağ galibiyeti, Ankara Demir ve Cizre beraberlikleri ile başladı. 36 puan ile bir maçı eksik olan Sancaktepe’yi 6 puan geriden takip eden temsilcimiz galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

 

AMAN DİKKAT!

Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşmada Kayseri Bölgesi C Klasman Hakemi Nuri Karahançer görev alacak. Karahançer sezonun ilk yarısında 0-0 sona eren Kocaelispor - Van Büyükşehir Belediyespor maçını da yönetmişti. Teknik adam Ümit Metin Yıldız “Tüm planlarımızı galibiyet üzerine yaptık. Kesinlikle kazanmamız gerekiyor” dedi. Kocaelispor taraftarının en az 10 bin kişi ile maçı takip edeceği düşünülüyor. Ancak alınacak olası bir ihtar sahamızın kapanacağı anlamına geliyor. Erdem ÖVÜÇ

 

TAKIMLAR                                                       O    G    B    M     A     Y     P

1

Sancaktepe Belediyespor

20

12

6

2

29

9

42

 

2

Kocaelispor

21

9

9

3

36

22

36

 

3

Van BBSK

21

9

9

3

22

19

36

 

4

Altay

21

9

8

4

33

21

35

 

5

Gölcükspor

21

8

8

5

27

23

32

 

6

Çorum Belediyespor

21

8

7

6

31

21

31

 

7

Ankara Demirspor

21

7

9

5

30

26

30

 

8

Erzin Belediyespor

21

8

6

7

23

27

30

 

9

Kızılcabölükspor

21

7

8

6

23

22

29

 

10

Tekirdağspor

21

7

7

7

22

27

28

 

11

24 Erzincanspor

21

6

9

6

19

18

27

 

12

Bayburt Grup Özel İdare

21

6

8

7

21

21

26

 

13

Cizre Spor

21

5

9

7

18

27

24

 

14

Karacabey Birlikspor

21

6

5

10

36

36

23

 

15

Kozan Belediyespor

20

4

7

9

21

28

19

 

16

Beylerbeyi

21

4

7

10

22

30

19

 

17

Kartalspor

21

5

4

12

20

29

19

 

18

Manavgatspor

20

3

10

7

14

26

19

 

19

Kütahyaspor

21

4

6

11

22

37

18

 

 

BUGÜNÜN MAÇLARI

 

Bayburt Grup Özel İdare

Van BBSK

 

Altay

Ankara Demirspor

 

Çorum Belediyespor

Tekirdağspor

 

Karacabey Birlikspor

Manavgatspor

 

Kartalspor

Cizre Spor

 

Kızılcabölükspor

Gölcükspor

 

Kocaelispor

Erzin Belediyespor

 

Kozan Belediyespor

24 Erzincanspor

 

Sancaktepe Belediyespor

Beylerbeyi

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat!.. Erzin çok formda…04 Şubat 2017 Cumartesi 12:52
  • 2.Lig Beyaz Grup’ta yarın: Fethiye-Kocaeli Birlik04 Şubat 2017 Cumartesi 12:47
  • Ziraat T.Kupası’nda yarın04 Şubat 2017 Cumartesi 11:45
  • 3.Lig 3.Grup’ta yarın: Darıca GB-Düzyurt04 Şubat 2017 Cumartesi 11:36
  • 3.Lig 2.Grup’ta yarın: Yomra-Derince04 Şubat 2017 Cumartesi 11:21
  • 3.Lig 1.Grup’ta yarın: Kızılcabölük-Gölcük04 Şubat 2017 Cumartesi 11:20
  • Derince’de final gibi maç04 Şubat 2017 Cumartesi 10:11
  • Süper ‘B’de süper maçlar04 Şubat 2017 Cumartesi 10:08
  • Orman Tuncay yemekte bir araya geldi04 Şubat 2017 Cumartesi 09:32
  • Doğan: Bisiklete milli dava olarak bakıyorum04 Şubat 2017 Cumartesi 09:31
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim