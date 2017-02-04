Bugün tüm yollar İsmetpaşa’ya çıkar!

3.Lig 1.Grup’ta zirveye oynayan ve 2.Lig hasreti çeken Kocaelispor, sezonun 22. haftasında Erzin Belediyespor’u konuk edecek.

Yeşil Siyahlılar, Hataylı rakibini devirip 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşamak istiyor. İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki bugünkü maç saat 13.30’da başlayacak

GALİBİYETTEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ

Kocaelispor, Erzin’e hazır. Hafta arasında çok sıkı çalışan ve tüm hazırlıklarını yapan temsilcimiz sezonun ikinci yarısına Tekirdağ galibiyeti, Ankara Demir ve Cizre beraberlikleri ile başladı. 36 puan ile bir maçı eksik olan Sancaktepe’yi 6 puan geriden takip eden temsilcimiz galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

AMAN DİKKAT!

Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşmada Kayseri Bölgesi C Klasman Hakemi Nuri Karahançer görev alacak. Karahançer sezonun ilk yarısında 0-0 sona eren Kocaelispor - Van Büyükşehir Belediyespor maçını da yönetmişti. Teknik adam Ümit Metin Yıldız “Tüm planlarımızı galibiyet üzerine yaptık. Kesinlikle kazanmamız gerekiyor” dedi. Kocaelispor taraftarının en az 10 bin kişi ile maçı takip edeceği düşünülüyor. Ancak alınacak olası bir ihtar sahamızın kapanacağı anlamına geliyor. Erdem ÖVÜÇ

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 Sancaktepe Belediyespor 20 12 6 2 29 9 42 2 Kocaelispor 21 9 9 3 36 22 36 3 Van BBSK 21 9 9 3 22 19 36 4 Altay 21 9 8 4 33 21 35 5 Gölcükspor 21 8 8 5 27 23 32 6 Çorum Belediyespor 21 8 7 6 31 21 31 7 Ankara Demirspor 21 7 9 5 30 26 30 8 Erzin Belediyespor 21 8 6 7 23 27 30 9 Kızılcabölükspor 21 7 8 6 23 22 29 10 Tekirdağspor 21 7 7 7 22 27 28 11 24 Erzincanspor 21 6 9 6 19 18 27 12 Bayburt Grup Özel İdare 21 6 8 7 21 21 26 13 Cizre Spor 21 5 9 7 18 27 24 14 Karacabey Birlikspor 21 6 5 10 36 36 23 15 Kozan Belediyespor 20 4 7 9 21 28 19 16 Beylerbeyi 21 4 7 10 22 30 19 17 Kartalspor 21 5 4 12 20 29 19 18 Manavgatspor 20 3 10 7 14 26 19 19 Kütahyaspor 21 4 6 11 22 37 18

BUGÜNÜN MAÇLARI